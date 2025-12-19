LEÓN XIV A LOS JÓVENES: “LA PAZ ES UN DON QUE SE ENCUENTRA SÓLO EN EL CORAZÓN”

-

 

El papa León XIV durante la audiencia con
los jóvenes de la Acción Católica Italiana (VaticanMedia)

CIUDAD DEL VATICANO (AICA).- El Santo Padre León recibió a los jóvenes de la Acción Católica Italiana a los que recordó que la paz no es simplemente "la ausencia de guerra".

"Antes de la Navidad, piensa en alguien con quien puedas hacer las paces: será el regalo más precioso que los que se pueden comprar en los negocios, porque la paz es un don que verdaderamente se encuentra sólo en el corazón", dijo el papa León XIV este 19 de diciembre a los jóvenes de la Acción Católica Italiana (ACI), a los que recibió en el Vaticano y desafió a realizar un gesto concreto de reconciliación antes de Navidad.

En su discurso a los miembros, educadores y colaboradores de la ACI, el Papa destacó que hacer la paz es una "acción católica" por excelencia porque hace a los cristianos testigos de Jesús.

León XIV recordó que el nacimiento de Jesús, "Príncipe de la paz", revela el significado auténtico de esta palabra, explicando que la paz "no es sólo ausencia de guerra, sino amistad entre los pueblos fundada en la justicia".

"Todos deseamos esta paz para las naciones heridas por los conflictos, pero recordemos que la armonía y el respeto comienzan en nuestras relaciones cotidianas, en los gestos y las palabras que intercambiamos en casa, en la parroquia, con los compañeros de escuela y de deporte", dijo el pontífice.

Partiendo del tema del recorrido de la Acción Católica de este año, 'Hay lugar para todos', el Papa invitó a los jóvenes a mirar el Pesebre, donde encuentran figuras como los pastores, el burro y el buey, viendo allí el cumplimiento de esa promesa de inclusión.

"Sí, alrededor del Señor, que se hizo hombre para salvarnos, ¡hay espacio para todos!. Él hace espacio para cada persona: cada niño, adolescente, joven y anciano", aseguró.

El pontífice recordó que, en su nacimiento, Jesús "no encuentra espacio en ninguna casa". "Él llama a la puerta de nuestro corazón, mientras al mismo tiempo abre el suyo para acoger a todos con amor", añadió.

Durante la audiencia, León XIV presentó a los jóvenes dos modelos de santidad vinculados al asociacionismo juvenil, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, canonizados el pasado mes de septiembre.

"Los animo a imitar su pasión por el Evangelio y sus obras, siempre animados por la caridad", afirmó el Papa, asegurando que, como estos santos, en compañía de Jesús los jóvenes serán "verdaderamente libres y felices".+

