CAMBIOS EN EL GOBIERNO: SERGIO NEIFFERT DEJA LA SIDE Y LO REEMPLAZA CRISTIAN AUGUADRA

-

Neiffert y Auguadra

A última hora del martes, el gobierno anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): Sergio Neiffert será remplazado por Cristian Auguadra. "Tras la aprobación del informe de gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia nacional", indicaron en un comunicado compartido por la vocería presidencial.

En el mismo, afirmaron que durante "esta fase inicial, encabezada por Neiffert, se permitió ordenar los procesos internos; auditar y transparentar la estructura organizacional; optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional".

En tal sentido, aseguraron que la "con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian Auguadra, contador Público y profesional con amplia trayectoria en auditoria; gestión de riesgos; fortalecimiento institucional y administración pública".

Auguadara, quien estaba a cargo de la División de Asuntos Internos, es hombre de confianza de Santiago Caputo con el que tiene una relación de años dado que era contador de Claudio, su padre.

El nuevo titular de la SIDE es contador público, recibido de la Universidad de Morón, y mantiene un bajo perfil. A mediados del 2000 Mauricio Macri lo propuso para integrar el directorio del Banco Ciudad. Sin embargo, no tuvo mayor participación en el ojo público.

