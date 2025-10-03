PEREGRINACIÓN A LUJÁN: LOS JÓVENES CAMINAN ESTE FIN DE SEMANA A LA CASA DE LA MADRE

-


* BUENOS AIRES (AICA).- La 51ª Peregrinación Juvenil se vivirá el 4 y 5 de octubre con la participación de numerosos argentinos en un gesto masivo de fe, unidad y compromiso solidario. La misa central el domingo a las 7.

Todo listo para la 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján.

Con el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza", miles de peregrinos de todo el país se preparan para participar, este fin de semana, de la 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján, una de las expresiones de fe más multitudinarias de la Argentina.

El sábado (4), a las 7, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, iniciará su marcha desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers.

A las 10 partirá la imagen peregrina de la Virgen de Luján, que acompañará a los caminantes a lo largo de los casi 60 kilómetros de recorrido.

La Misa Jubilar, prevista para las 23.30 del sábado en la basílica mariana, estará presidida por monseñor García Cuerva y concelebrada por obispos de la región Buenos Aires.

La misa central de la peregrinación, en tanto, será el domingo (5), a las 7 de la mañana, en la plaza Belgrano, frente al templo.

Ambas celebraciones podrán seguirse en vivo por Canal Orbe 21, el canal de YouTube La Pere Luján y Radio Nacional (AM 870).

Preparativos y organización.

El gobierno bonaerense dispuso un operativo integral para acompañar a los peregrinos, con la intervención de los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente.

Habrá hospitales móviles, ambulancias, patrulleros, puestos de hidratación y alimentación, baños químicos, controles de tránsito, iluminación y servicios de reciclaje, además de escenarios para las misas.

Voluntarios de distintas áreas colaboran con la logística, la animación espiritual y la asistencia, en un clima de servicio que caracteriza a cada edición de esta manifestación popular de fe.

Un camino con historia.

La primera peregrinación juvenil tuvo lugar en 1975, cuando un grupo de jóvenes decidió caminar desde Liniers hasta la basílica de Luján.

Lo que comenzó como una marcha espontánea se transformó con los años en un verdadero patrimonio espiritual y cultural del pueblo argentino, capaz de convocar a generaciones enteras en un mismo gesto de fe, fraternidad y esperanza.

Actualmente, más de dos millones de personas participan anualmente, compartiendo cantos, oraciones y gestos solidarios que fortalecen la identidad mariana del país y expresan la devoción profunda a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

El lema 2025.

El lema de esta edición surgió de un camino de escucha y discernimiento en el santuario de San Cayetano, considerado el "kilómetro cero" de la peregrinación.

Allí, voluntarios y jóvenes organizadores rezaron con las intenciones que los fieles depositaron durante el año en la basílica de Luján, buscando una frase que expresara el espíritu de esta edición y el sentir de los peregrinos.

En el marco del Año Jubilar convocado por el papa Francisco, la frase elegida refleja el deseo de los jóvenes argentinos de caminar hacia la Casa de la Madre con fe y confianza en el amor de Dios, renovando la esperanza que impulsa a seguir andando juntos.

