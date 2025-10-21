JAVIER RODRÍGUEZ: "HAY UN ESTADO NACIONAL QUE HA DESERTADO DE SUS RESPONSABILIDADES FEDERALES"

-

 


Este sábado (11) se desarrolló la Feria Nacional y la Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas Sembrando Esperanza, junto al Festival de Biodiversidad, en el Parque Pereyra Iraola.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó este sábado una serie de encuentros con agricultores familiares, técnicos, investigadores, instituciones científicas y organizaciones sociales para fomentar la producción de semillas, el mantenimiento de la biodiversidad y la educación ambiental.

En efecto, la cuarta Feria Nacional y novena Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas Sembrando Esperanza se llevó a cabo en el Casco Santa Rosa de la Reserva de Biósfera del Parque Pereyra Iraola, en Berazategui.

Este importante evento contó con más de 130 stands de productores, emprendedores y guardianes de semillas de todo el país.

Esto se desarrolló de manera simultánea con la tercera edición del Festival de Biodiversidad, una jornada de ciencia, arte y educación ambiental impulsada por el Comité de Gestión de la Reserva.

A lo largo del día se realizaron charlas, talleres y actividades culturales sobre conservación, agroecología, flora y fauna nativa, además de recorridas guiadas por el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) y el Observatorio Argentino Alemán de Geodesia (AGGO).

Durante la apertura de la Feria de Semillas, el ministro subrayó el valor simbólico y productivo de las semillas: “Quiero detenerme en algo fundamental: La semilla, en definitiva, es la posibilidad de producir. Sin semillas, no se puede producir. Y sin producción, no hay alimento.”

También destacó la importancia de defender las semillas nativas y criollas como una forma de soberanía y desarrollo: “Defender las semillas nativas y criollas no es sólo defender la producción actual, sino también defender la posibilidad de desarrollo futuro. Los productores tienen un derecho fundamental: el derecho al uso propio de las semillas. Cada vez que se intenta restringir ese derecho, se atenta contra la producción y contra los productores”.

Javier Rodríguez advirtió que los debates sobre el control de las semillas vuelven a aparecer en las negociaciones internacionales: “Vimos en los últimos días cómo en las negociaciones con Estados Unidos reaparecen los condicionamientos sobre el tema semillas. Frente a eso quiero decirlo con toda claridad: desde la provincia de Buenos Aires y desde este ministerio vamos a defender el derecho de los productores a usar sus propias semillas y a producir con soberanía”.

Durante el encuentro, el ministro otorgó certificados agroecológicos a productores del Parque Pereyra Iraola que integran el programa de Sistemas Participativos de Garantía (SPG) de la cartera provincial.

Además, resaltó los avances en investigación y desarrollo de semillas bonaerenses: Rodríguez también puso en valor el registro del tomate platense como semilla nativa y criolla ante el INASE: “Esa semilla representa la identidad y la tradición de todo un pueblo. Durante mucho tiempo los productores se vieron obligados a importar semillas. Hoy, gracias a este trabajo colectivo, estamos recuperando la capacidad nacional de producir nuestras propias semillas”.

En otro tramo de su intervención, cuestionó el desfinanciamiento de organismos nacionales clave: “Hay un gran ausente hoy: el Estado nacional. Un Estado que ha desertado de sus obligaciones federales, que acapara los recursos de las provincias y no devuelve nada a los bonaerenses. El desfinanciamiento del INTA, del INASE, del SENASA y de tantos otros organismos atenta contra la biodiversidad, contra la investigación y contra el acceso a la semilla y la tecnología”.

Por último, el ministro remarcó el carácter colectivo y participativo de estas iniciativas: Las políticas públicas no se hacen desde un escritorio. Se construyen colectivamente, junto a las organizaciones y con la participación del pueblo. La Feria de Semillas y la Fiesta de la Biodiversidad son ejemplos claros de esa construcción colectiva.

El encuentro, organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y más de 60 organizaciones del sector, reunió a cientos de visitantes en una jornada que combinó saberes populares, ciencia, arte y compromiso ambiental.

Junto a los productores y productoras.

La jornada comenzó con la tradicional celebración de la semilla a cargo de pueblos originarios. Durante la mañana, Javier Rodríguez participó también del plenario rural por los 10 años de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), donde compartió un encuentro con productores y referentes de la agricultura familiar. En ese marco, expresó: “Acá hay un pueblo que no se resigna, que construye y que lo hace a partir de sus organizaciones”.

Por la tarde, el ministro protagonizó una reunión del Consejo Provincial de Agricultura Familiar, un espacio de articulación entre el Estado y las organizaciones del sector. El encuentro contó con la participación de representantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación Rural, la Federación Agraria Justicialista (FAJ), el Frente Agrario Octubres, el Frente Nacional Campesino (FNC), la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), entre otros espacios.



Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO: DESTINOS RELIGIOSOS PARA VISITAR

-
Imagen
  Día Mundial del Turismo: Estos son los 5 destinos religiosos que no puedes dejar de visitar en Latinoamérica Basílica de Santa María de Guadalupe (México) | Crédito: Arquidiócesis de México Por  Julieta Villar 27 de septiembre de 2025 07:00 a. m. En el Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre como una ocasión para destacar el valor de esta actividad que cada año moviliza a millones de personas alrededor del mundo, te compartimos cinco destinos imperdibles para realizar turismo religioso en América Latina. Ya sea como peregrinas o visitantes, millones de personas visitan diferentes lugares de culto motivadas por la espiritualidad, la fe y el interés por conocer el patrimonio sagrado de cada lugar. Si te consideras uno de ellos, no dejes de visitar estos cinco lugares tan valiosos para la fe católica de Latinoamérica: Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. ...
Leer más

SABORES BONAERENSES VUELVE A LA CIUDAD DE LAS DIAGONALES CON SU OCTAVA EDICIÓN

-
Imagen
  Este sábado (4) desde el mediodía, Plaza Moreno será sede de la feria de alimentos más grande de la Provincia, con más de 170 productoras y productores, shows de cocina y música en vivo. El próximo sábado 4 de octubre, Sabores Bonaerenses celebrará su octava edición en la ciudad de La Plata. La feria gastronómica más importante de la provincia de Buenos Aires se realizará en Plaza Moreno, de 12 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.   “Sabores Bonaerenses es una propuesta que nació para visibilizar y fortalecer la producción local, acercando alimentos de calidad y a precios accesibles de manera directa entre productores y consumidores. Es también un espacio de encuentro cultural y recreativo que ya se convirtió en una referencia para miles de bonaerenses”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.     En esta nueva edición, participarán más de 170 productoras y productores de toda la Provincia —30 de ellos platenses— con una amplia variedad de...
Leer más

AXEL KICILLOF Y JAVIER RODRÍGUEZ ENTREGARON EL ÁRBOL NÚMERO UN MILLÓN

-
Imagen
 En el Plan de Incentivos a la Actividad Forestal. La actividad se realizó en el marco de la inauguración de la Casa de la Provincia local. También se entregaron ejemplares frutales en el marco del Programa de Fomento de la Fruticultura Bonaerense. El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron este viernes en Marcos Paz la entrega del árbol número 1 millón correspondiente al Plan de Incentivos a la Actividad Forestal, una política provincial que busca generar, ampliar y mejorar las masas boscosas de la provincia de Buenos Aires.   La actividad se desarrolló en el marco de la inauguración de la Casa de la Provincia de Marcos Paz y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales. El establecimiento beneficiario fue la unidad productiva de los hermanos Raúl, Juan Mateo y Santiago Hourquebie, ubicada en General Las Heras. La entrega de árboles tiene como objetivo hacer una cortina de viento con Casuarinas, y otr...
Leer más