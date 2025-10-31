JORNADA DE EXPO TALLERES PROTEGIDOS: EL 6 DE NOVIEMBRE

La Unión Industrial de Bahía Blanca invita a toda la comunidad a compartir una jornada que impulsa la inclusión y el trabajo con sentido.

Los talleres protegidos Alborada, Luis Braile, Nuevo Sol, Santa Rita; junto a Incluser y Ceres participarán de esta feria que promueve sus productos y potencia la vinculación con empresas y la comunidad, favoreciendo el desarrollo de sus proyectos y la inserción laboral de sus trabajadores.

Una iniciativa de la Mesa RSE de la Unión Industrial de Bahía Blanca, con el auspicio de EDES SA, en el marco de su programa “Negocios Inclusivos” y la articulación con la Dirección de Discapacidad y Accesibilidad del Municipio de Bahía Blanca, para seguir construyendo una comunidad más integrada y solidaria.

#ExpoInclusión #UIBB #BahíaBlanca #IndustriaConCompromiso #TrabajoConSentido