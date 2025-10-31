LA CONFERENCIA EPISCOPAL TENDRÁ SU PLENARIO

SABORES BONAERENSES VUELVE A LA CIUDAD DE LAS DIAGONALES CON SU OCTAVA EDICIÓN
Este sábado (4) desde el mediodía, Plaza Moreno será sede de la feria de alimentos más grande de la Provincia, con más de 170 productoras y productores, shows de cocina y música en vivo. El próximo sábado 4 de octubre, Sabores Bonaerenses celebrará su octava edición en la ciudad de La Plata. La feria gastronómica más importante de la provincia de Buenos Aires se realizará en Plaza Moreno, de 12 a 20 horas, con entrada libre y gratuita. “Sabores Bonaerenses es una propuesta que nació para visibilizar y fortalecer la producción local, acercando alimentos de calidad y a precios accesibles de manera directa entre productores y consumidores. Es también un espacio de encuentro cultural y recreativo que ya se convirtió en una referencia para miles de bonaerenses”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. En esta nueva edición, participarán más de 170 productoras y productores de toda la Provincia —30 de ellos platenses— con una amplia variedad de...
Comentarios
Publicar un comentario