SABORES BONAERENSES VUELVE A LA CIUDAD DE LAS DIAGONALES CON SU OCTAVA EDICIÓN

El público podrá disfrutar además de un patio de comidas con food trucks locales, espectáculos en vivo para toda la familia y propuestas artísticas durante toda la jornada.

La feria contará con un espacio destacado para la cocina en vivo, con la participación de reconocidos proyectos y chefs:

- Lebrel, a cargo de Sam Fernández Rubbi.

- Delta Cusiniere, con Mica y Lucio.

- Amo mi cocina, a cargo de María Verónica Etulain.

- Cocina para Niñ@s, con la preparación de donas en vivo.

En cuanto a la música, se presentarán las bandas A ver qué pasa (rock alternativo), Dos Ríos (folclore) y Denis y las Perlas (cumbia).

En el marco de esta edición, también se entregarán 14 certificados de Pupaa a productoras y productores de La Plata y Berisso, en reconocimiento a su trabajo y trayectoria.

Desde 2023, Sabores Bonaerenses reúne en cada edición a más de 150 productores y convoca a miles de visitantes. En total, ya participaron más de 950 emprendimientos bonaerenses y más de 150 mil personas disfrutaron de la feria en sus distintas sedes, como Chascomús, Berazategui y La Plata.