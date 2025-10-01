SABORES BONAERENSES VUELVE A LA CIUDAD DE LAS DIAGONALES CON SU OCTAVA EDICIÓN

Rodríguez firma junto al titular del BAPRO 

LA LEGISLATURA BONAERENSE INICIÓ EL DEBATE SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS PASO

Comisión de inútiles En el día de hoy (13), la comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados de la Provincia, que preside el radical Emiliano Balbín, dio inicio a las deliberaciones en las que se abordará la posible suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Al respecto, el diputado Balbín, expresó que “es fundamental que analicemos con seriedad la suspensión de las PASO. Este mecanismo electoral ha sido un pilar en nuestra democracia, pero también debemos considerar las circunstancias actuales y las necesidades de la población”. El legislador también destacó la importancia de que el Poder Ejecutivo bonaerense avance en la publicación del calendario electoral para el año 2025. “La urgencia de contar con un calendario electoral claro es vital. Los ciudadanos merecen saber cuándo se llevarán a cabo las elecciones y cómo se desarrollará el proceso. La fecha de la elección que disponga el gobernador es determinante para adoptar la decisión más adec...
VERÓNICA MAGARIO: “EL OBJETIVO ES SEGUIR SOSTENIENDO LAINVERSIÓN EN LAS ÁREAS ESENCIALES DE LA PROVINCIA”

Así se refirió la vicegobernadora bonaerense al presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva, que presentó junto al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, afirmó que el presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva tienen como objetivo “seguir sosteniendo la inversión en las áreas esenciales de la provincia”. Lo hizo durante la presentación del proyecto en la Legislatura junto al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. “Al igual que este año, la finalidad es continuar invirtiendo en salud, educación, seguridad, infraestructura, y, fundamentalmente, recuperar aquellas obras que abandonó el Estado nacional”, puntualizó la presidenta del Senado provincial. En ese sentido, destacó que durante 2024 y a diferencia del gobierno nacional, en la provincia de Buenos ...
"ELON MUSK ES UN GOLPISTA Y TRUM HA ENDEUDADO A NUESTRO PAÍS. QUIEREN NUESTROS RECURSOS PARA SUS BATERÍAS Y SATÉLITES!

La agrupación del peronismo, Labor Peronista de la Capital Federal, dijo en un comunicado que el magnate Elon Musk, es un golpista. Agregaron que quiere los recursos de nuestro para sus empresas y que por eso ayudó a Milei a llegar a la presidencia. “Elon Musk es la nueva cara del otrora golpismo que los EEUU ejercía sobre la región”, dijo Ariel Valloud, integrante del espacio. “Musk es un golpista confeso. Recordemos que lo expresó directamente, en ese entonces 2020, en la red social Twitter, que participó del golpe de Estado al entonces presidente Evo Morales en Bolivia, donde dijo que “le vamos a dar un golpe a quién se nos cante, bancátela!”. “La impunidad con la que se maneja este señor no tiene límites”, agregó Valloud. “En ese golpe de Estado, en el que Musk no buscaba otra cosa que el litio de Bolivia, puso a Jeanine Áñez, quien luego fue condenada a prisión por dicho golpe. Por supuesto, Elon Musk no se acordó de ella cuando tuvo que cumplir la condena”. Des...
