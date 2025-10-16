AXEL KICILLOF: “NO CAMBIO NI UN MINUTO EN LOS BARRIOS JUNTO A LOS TRABAJADORES POR EL ABRAZO DE UN PRESIDENTE EXTRANJERO”

-


“Como los candidatos del gobierno nacional no pueden recorrer la provincia para pedir el voto después de haber ajustado a los que menos tienen, lo hacen extorsionando a nuestro pueblo desde Estados Unidos: sepan que el 26 de octubre nadie se va a asustar y vamos a votar a Fuerza Patria con la cabeza en alto, pensando en el desarrollo y en el futuro”, afirmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar este pasado miércoles (15), un acto junto al dirigente Jorge Taiana en el Municipio de Ezeiza.

Participaron también la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y de Trabajo, Walter Correa; el intendente Gastón Granados; y la presidenta del Concejo Deliberante local, Dulce Granados.  

“Javier Milei recorre el exterior para poner la Argentina en venta: nada de lo que busca es para mejorar la situación de las familias que tanto están sufriendo las consecuencias de sus políticas”, sostuvo el gobernador y agregó: “Al contrario, nuestra gestión siempre fue estar en el territorio para dar respuestas: no cambio ni un minuto en los barrios junto a los trabajadores y los empresarios pymes de la provincia por ningún flash ni abrazo de presidentes extranjeros”.

Por su parte, Taiana remarcó: “Milei tiene el objetivo de destruir la industria, el empleo, la educación y hambrear a jubilados y trabajadores para convertir a la Argentina en un país dócil para las potencias extranjeras”.

“Los candidatos de Fuerza Patria no lo vamos a permitir, tenemos el compromiso de que jamás votaremos algo que perjudique al pueblo: creemos en un Estado presente y cercano a la comunidad para mejorar sus condiciones de vida”, señaló.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron los avances de obra de la Casa de la Provincia ubicada en el Parque Central de Ezeiza. A partir de una inversión de $3.545 millones, el nuevo edificio permitirá brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo en un solo lugar. 

“El 7 de septiembre las y los vecinos de Ezeiza decidieron seguir por el camino del progreso, del trabajo y de la defensa a la educación pública que encabeza el gobernador: el próximo 26 de octubre vamos a terminar de frenar al gobierno nacional que tanto daño le está haciendo al pueblo bonaerense”, sostuvo Granados.

Por último, Kicillof concluyó: “Venimos a Ezeiza con la tranquilidad de saber que, aún en las condiciones más difíciles, llevamos adelante políticas a favor del pueblo y de que en octubre contamos con los mejores candidatos para seguir defendiendo la salud, la educación y el trabajo de los y las bonaerenses”.

Estuvieron presentes también el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; los subsecretarios de Gestión Operativa de la Jefatura de Asesores, Juan Pablo Cusa; y de Relaciones del Trabajo, Andrés Rodríguez Reveles; el presidente de Provincia Net, Juan Ignacio Balasini; y los dirigentes Jorge Devoto y Pedro Wasiejko.

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1j1S6TNc9LV10udLp5FDixL8jznrepUCS?usp=sharing

