VERÓNICA MAGARIO: "ESTAMOS ASISTIENDO A UNA JORNADA DEMOCRÁTICA QUE VA A DECIDIR MUCHÍSINMO COMO CONTINÚA ESTE PAÍS".

Pasadas las 15 de este domingo (26), la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, emitió su voto en el Instituto Educacional Almafuerte, en San Justo, desde donde destacó la importancia de que la sociedad se siga manifestando en las urnas.

Tras emitir su voto, la vicemandataria bonaerense aseguró que la jornada electoral se desarrolla con normalidad.

"Estamos asistiendo a una jornada democrática que va a decidir muchísimo como continúa este país", sostuvo Verónica Magario.

La vicegobernadora bonaerense fue consultada en relación al reclamo de diálogo al gobierno nacional formulado por el gobernador Axel Kicillof tras sufragar, y se refirió a la posibilidad de recibir un llamado del presidente Javier Milei.

"Calculo que mi teléfono el presidente no lo tiene, pero lo puede encontrar fácilmente porque estoy en la presidencia del Senado bonaerense. Lo que si sería importante es que encuentre el teléfono de todos los argentinos", expresó.

Además, agradeció a las autoridades de mesa y los fiscales por instruir a los ciudadanos sobre el uso de la nueva boleta única.

"Hoy se tiene que manifestar la sociedad, y tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional tenemos que escuchar a nuestra sociedad", añadió.