VERÓNICA MAGARIO: "ESTAMOS ASISTIENDO A UNA JORNADA DEMOCRÁTICA QUE VA A DECIDIR MUCHÍSINMO COMO CONTINÚA ESTE PAÍS".

-

Pasadas las 15 de este domingo (26), la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, emitió su voto en el Instituto Educacional Almafuerte, en San Justo, desde donde destacó la importancia de que la sociedad se siga manifestando en las urnas.

Tras emitir su voto, la vicemandataria bonaerense aseguró que la jornada electoral se desarrolla con normalidad.

"Estamos asistiendo a una jornada democrática que va a decidir muchísimo como continúa este país", sostuvo Verónica Magario.

La vicegobernadora bonaerense fue consultada en relación al reclamo de diálogo al gobierno nacional formulado por el gobernador Axel Kicillof tras sufragar, y se refirió a la posibilidad de recibir un llamado del presidente Javier Milei.

"Calculo que mi teléfono el presidente no lo tiene, pero lo puede encontrar fácilmente porque estoy en la presidencia del Senado bonaerense. Lo que si sería importante es que encuentre el teléfono de todos los argentinos", expresó.

Además, agradeció a las autoridades de mesa y los fiscales por instruir a los ciudadanos sobre el uso de la nueva boleta única.

 "Hoy se tiene que manifestar la sociedad, y tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional tenemos que escuchar a nuestra sociedad", añadió.

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

SABORES BONAERENSES VUELVE A LA CIUDAD DE LAS DIAGONALES CON SU OCTAVA EDICIÓN

-
Imagen
  Este sábado (4) desde el mediodía, Plaza Moreno será sede de la feria de alimentos más grande de la Provincia, con más de 170 productoras y productores, shows de cocina y música en vivo. El próximo sábado 4 de octubre, Sabores Bonaerenses celebrará su octava edición en la ciudad de La Plata. La feria gastronómica más importante de la provincia de Buenos Aires se realizará en Plaza Moreno, de 12 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.   “Sabores Bonaerenses es una propuesta que nació para visibilizar y fortalecer la producción local, acercando alimentos de calidad y a precios accesibles de manera directa entre productores y consumidores. Es también un espacio de encuentro cultural y recreativo que ya se convirtió en una referencia para miles de bonaerenses”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.     En esta nueva edición, participarán más de 170 productoras y productores de toda la Provincia —30 de ellos platenses— con una amplia variedad de...
Leer más

AXEL KICILLOF Y JAVIER RODRÍGUEZ ENTREGARON EL ÁRBOL NÚMERO UN MILLÓN

-
Imagen
 En el Plan de Incentivos a la Actividad Forestal. La actividad se realizó en el marco de la inauguración de la Casa de la Provincia local. También se entregaron ejemplares frutales en el marco del Programa de Fomento de la Fruticultura Bonaerense. El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron este viernes en Marcos Paz la entrega del árbol número 1 millón correspondiente al Plan de Incentivos a la Actividad Forestal, una política provincial que busca generar, ampliar y mejorar las masas boscosas de la provincia de Buenos Aires.   La actividad se desarrolló en el marco de la inauguración de la Casa de la Provincia de Marcos Paz y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales. El establecimiento beneficiario fue la unidad productiva de los hermanos Raúl, Juan Mateo y Santiago Hourquebie, ubicada en General Las Heras. La entrega de árboles tiene como objetivo hacer una cortina de viento con Casuarinas, y otr...
Leer más

PEREGRINACIÓN A LUJÁN: LOS JÓVENES CAMINAN ESTE FIN DE SEMANA A LA CASA DE LA MADRE

-
Imagen
* BUENOS AIRES (AICA).- La 51ª Peregrinación Juvenil se vivirá el 4 y 5 de octubre con la participación de numerosos argentinos en un gesto masivo de fe, unidad y compromiso solidario. La misa central el domingo a las 7. Todo listo para la 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján. Con el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza", miles de peregrinos de todo el país se preparan para participar, este fin de semana, de la 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján, una de las expresiones de fe más multitudinarias de la Argentina. El sábado (4), a las 7, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, iniciará su marcha desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. A las 10 partirá la imagen peregrina de la Virgen de Luján, que acompañará a los caminantes a lo largo de los casi 60 kilómetros de recorrido. La Misa Jubilar, prevista para las 23.30 del sábado en la basílica mariana, estará presidida por monseñor García Cuerva y con...
Leer más