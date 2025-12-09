EXTRAORDINARIAS EN EL CONGRESO

- Hoy al mediodía, el Gobierno realizará una presentación en la Casa Rosada para dar a conocer las reformas que impulsará en el Congreso, y que trabajó con el Consejo de Mayo. El acto se llevará a cabo tras una nueva reunión de esa mesa de negociación. Comenzará a las 13:30 y será encabezado por Manuel Adorni. Se espera que estén presentes algunos de los miembros del Consejo, como Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y representante del Ejecutivo en la junta.

- Entre los proyectos que dará a conocer Adorni se encuentra la reforma laboral, que figura en el temario de sesiones extraordinarias que convocó Javier Milei.



- Cómo adelantó TN, la iniciativa busca cambiar los regímenes de vacaciones, indemnizaciones y despidos. No obstante, en Balcarce 50 indicaron que todavía se sigue trabajando sobre la letra chica del documento, que entrará al Congreso a través del Senado.



- Además, el informe final que elaboró el Consejo de Mayo, y que será comunicado por el jefe de Gabinete, incluye proyectos relacionados con los puntos del Pacto de Mayo que impulsó el Presidente el año pasado.

- Entre ellos, figuran propuestas para impulsar la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable y la reducción del gasto público en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

- También habrá una iniciativa sobre educación, para cumplir con la intención del oficialismo de que sea “moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”.

- La reforma tributaria también será parte de la presentación. Cabe destacar que en el temario de extraordinarias, que serán desde el 10 de diciembre hasta el 30 de diciembre, figura una parte de esta reforma, relacionada con el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria.

- Asimismo, se espera una propuesta sobre el compromiso de las provincias de “avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Todo indica que tendría relación con otra de las iniciativas que Milei incluyó en el período extraordinario, que habla de la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.

- Por último, el Consejo trabajó sobre el punto 10 del acta, que busca “la apertura al comercio internacional para que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global”.