HUBO MEDIA SANCIÓN PARA EL PRESUPUESTO 2026

El proyecto fue aprobado con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.

A último momento, se incorporaron artículos sobre la coparticipación de la Ciudad y fondos para el Ministerio Público Fiscal, que fueron rechazados.

Ahora el proyecto pasará al Senado, donde el oficialismo buscará revertir los reveses que sufrió en Diputados.