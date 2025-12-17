ESTE DOMINGO 21: "LA DANZA DE LOS CUATRO ELEMENTOS"



El Centro Creativo de Danza L´Atelier y su directora, Pamela Lenzú, los invita al espectáculo coreográfico “La Danza de los Cuatro Elementos”.

La cita está hecha para este domingo (21), desde las 20, en el Teatro del Colegio María Auxiliadora, Rondeau 75.



En ese espectáculo se presentarán todos los alumnos de flamenco, danza jazz, danzas folclóricas argentinas, contemporáneo y castañuelas de L`Atelier.