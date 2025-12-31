EL VATICANO: MÁS DE 3 MILLONES DE FIELES ASISTIERON A AUDIENCIAS Y CELEBRACIONES





Foto: Vatican News



Redacción (31/12/2025, Gaudium Press).- En 2025 se registraron 3.176.620 participaciones de fieles en las audiencias y celebraciones litúrgicas celebradas en El Vaticano. Los datos, publicados por la Prefectura de la Casa Pontificia, incluyen las audiencias generales y jubilares, las audiencias especiales, las celebraciones litúrgicas y el rezo del Ángelus.

La participación al fin del pontificado del Papa Francisco.

En el período comprendido entre enero y abril, durante el pontificado del Papa Francisco, se contabilizaron en total 262.820 asistentes: 60.500 en las ocho audiencias generales y jubilares; 10.320 en audiencias especiales; 62.000 en celebraciones litúrgicas; y 130.000 en los rezos del Ángelus.

El cómputo tiene en cuenta lo sucedido hasta el 14 de febrero, fecha del ingreso hospitalario de Francisco en el Policlínico Gemelli y la consiguiente suspensión de las audiencias (la última audiencia general del Pontífice argentino tuvo lugar el miércoles 12 de febrero).

La asistencia desde la elección del Papa León XIV.

Desde la elección del Papa León XIV hasta finales de año, los asistentes totales ascendieron a 2.913.800. En detalle, se registraron 1.069.000 participaciones en las 36 audiencias generales y jubilares, 148.300 en audiencias especiales, 796.500 en celebraciones litúrgicas y 900.000 en los rezos del Ángelus.

El mes de diciembre registró el mayor número de asistentes durante el rezo mariano, con cerca de 250.000 participantes, mientras que en octubre se alcanzó el pico tanto en celebraciones litúrgicas (alrededor de 200.000 asistentes) como en las audiencias generales y jubilares (aproximadamente 295.000).

Con información de Vatican News.