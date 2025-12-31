EL VATICANO: MÁS DE 3 MILLONES DE FIELES ASISTIERON A AUDIENCIAS Y CELEBRACIONES
Redacción (31/12/2025, Gaudium Press).- En 2025 se registraron 3.176.620 participaciones de fieles en las audiencias y celebraciones litúrgicas celebradas en El Vaticano. Los datos, publicados por la Prefectura de la Casa Pontificia, incluyen las audiencias generales y jubilares, las audiencias especiales, las celebraciones litúrgicas y el rezo del Ángelus.
La participación al fin del pontificado del
Papa Francisco.
En el período comprendido entre enero y
abril, durante el pontificado del Papa Francisco, se contabilizaron en total
262.820 asistentes: 60.500 en las ocho audiencias generales y jubilares; 10.320
en audiencias especiales; 62.000 en celebraciones litúrgicas; y 130.000 en los
rezos del Ángelus.
El cómputo tiene en cuenta lo sucedido hasta
el 14 de febrero, fecha del ingreso hospitalario de Francisco en el Policlínico
Gemelli y la consiguiente suspensión de las audiencias (la última audiencia
general del Pontífice argentino tuvo lugar el miércoles 12 de febrero).
La asistencia desde la elección del Papa
León XIV.
Desde la elección del Papa León XIV hasta
finales de año, los asistentes totales ascendieron a 2.913.800. En detalle, se
registraron 1.069.000 participaciones en las 36 audiencias generales y
jubilares, 148.300 en audiencias especiales, 796.500 en celebraciones
litúrgicas y 900.000 en los rezos del Ángelus.
El mes de diciembre registró el mayor número
de asistentes durante el rezo mariano, con cerca de 250.000 participantes,
mientras que en octubre se alcanzó el pico tanto en celebraciones litúrgicas
(alrededor de 200.000 asistentes) como en las audiencias generales y jubilares
(aproximadamente 295.000).
Con información de Vatican News.
