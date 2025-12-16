En una entrevista realizada por Karina Micheletto para Página/12, Víctor Hugo Morales reflexiona a partir de su nuevo libro “Un ciudadano común en dictadura”, donde reconstruye su experiencia personal durante el régimen represivo uruguayo para narrar una vivencia colectiva marcada por el miedo, la vigilancia y las violencias cotidianas.

El periodista explica que su objetivo fue poner el foco en el “ciudadano común”, ese sujeto muchas veces ausente de los relatos históricos, atravesado por complicidades forzadas, silencios, pequeñas resistencias y la sensación permanente de estar siendo observado, algo que, en su caso, se confirmó décadas después al acceder a los archivos de inteligencia que documentaban su seguimiento incluso ya entrada la democracia.

En diálogo con Micheletto, Morales traza un paralelismo directo entre aquel pasado y el presente argentino, al que define como “una forma de dictadura” que “nos abruma, nos asfixia y nos deja impotentes”, y no duda en hablar de una “sensación fascista” asociada al abuso de poder y la impunidad.

Frente a quienes consideran exagerado ese diagnóstico, sostiene que lo central no es la etiqueta académica sino la experiencia social de indefensión y desigualdad, y advierte que el verdadero núcleo de la corrupción reside en los grandes poderes económicos y mediáticos, que permanecen intactos más allá de los cambios políticos y siguen condicionando la vida democrática.

