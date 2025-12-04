EL SENADO APROBÓ LA LEY DE FINANCIAMIENTO SOLICITADA POR KICILLOF

-


La ley prevé contraer una deuda de hasta 3685 millones de dólares, y garantiza importantes beneficios para los municipios a través de los fondos de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.


En sesión extraordinaria, el Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, se convirtió en ley el proyecto de financiamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

El endeudamiento incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% del endeudamiento.

El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”.

También destacó la creación de una Bicameral de “Seguimiento de la Emergencia de la situación Económica de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios”.


Feliú definió a la Ley de Financiamiento como una herramienta “absolutamente razonable que no solo permitirá cumplir con los compromisos, sino mantener la inversión de obra pública y asistencia directa a los 135 municipios, sin ningún tipo de discrecionalidad”.

La ley, además, prevé la condonación de algunas deudas que mantienen las comunas con la provincia. 

Durante la sesión se aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia, que sumará seis nuevos integrantes a la entidad.

El directorio del BAPRO queda conformado por: Alejandro Formento, Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Javier Osuna, Matías Ranzini, Fernando Rozas, Martín Rodríguez, Marcelo Daletto, Carlos Moreno, Laura González, Gabriela De María, Adrián Urreli, Fernando Pérez y Sergio Bordoni.

Durante la sesión, se aprobaron pliegos para designar nuevos integrantes en el Consejo General de Cultura y Educación y miembros del Tribunal Fiscal de Apelaciones, con representación tanto del oficialismo como de la oposición.

El endeudamiento aprobado también contempla 250 millones de dólares de emisión de Letras del Tesoro; 150 millones de dólares para proyectos energéticos de Buenos Aires Energía; y 250 millones de dólares para obras de infraestructura vial de AUBASA.

