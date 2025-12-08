ESPAÑA ELIGIÓ BIEN A LA INMACULADA COMO PATRONA, DESTACÓ EL NUEVO NUNCIO

-
Monseñor Piero Pioppo

 

España “eligió bien” a la Inmaculada como patrona, subrayó el Nuncio Apostólico, monseñor Piero Pioppo, durante su primera misa pública al iniciar su ministerio diplomático en el país, que tuvo lugar en la Basílica Pontificia de San Miguel. 

El nuevo representante del Papa León XIV ante el Reino de España y Andorra, presidió la Eucaristía de la solemnidad de la Inmaculada Virgen María revestido con la tradicional casulla azul purísima, que corresponde al llamado “privilegio español” concedido por Pío IX en agradecimiento a la “tierra de María” por su defensa de esta verdad de fe antes de que fuera proclamada como dogma.  

Tras enviar un saludo a los Reyes de España, a las autoridades presentes y al arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, monseñor Pioppo inició su homilía recordando que España es “una nación que por circunstancias providenciales e históricas dio a la Iglesia héroes de la fe, del amor, de la misericordia, los santos fundadores, y llevó también el Evangelio de todo el mundo”.

En particular, se refirió a San Francisco Javier, quien evangelizó en Indonesia, anterior destino diplomático del prelado. 

Monseñor Pioppo se presentó como enviado al servicio del Santo Padre y "como estudiante”, al llegar a una iglesia particular “que luce por la fe de los mártires de los primeros siglos, los grandes doctores y pastores, hombres y mujeres que reformaron nuestra fe”. 

Al referirse a la solemnidad de este día, el nuncio apostólico expresó que “en la cumbre de la gracia de Dios” está la figura de la Inmaculada, de quien recordó que es patrona de España y “de nuestros corazones”. 

El prelado señaló además que la Concepción Inmaculada de María “es precisamente la garantía que también para nosotros está destinada esta gracia que nos transforma, que nos justifica, que nos permite pedir perdón” para cumplir “el gran proyecto que Dios tiene” para toda la humanidad. A este respecto, añadió: “Hace falta paz, hace falta diálogo, hace falta estima recíproca en todo el mundo”.  

“España, nuestra noble nación, eligió bien cuando eligió a la Virgen Santísima Inmaculada como su patrona, porque ella está presente donde quiere, anunciando y llevando a Cristo, nuestro único Salvador”, expresó el prelado casi al terminar su homilía en la que también pidió oraciones por su nuevo ministerio.  

Al concluir la Eucaristía, momseñor Pioppo, confió a los presentes que había celebrado la misa por dos intenciones: los difuntos y los profesores españoles que le acompañaron en los años de formación académica y que “también con su oración dispusieron al Señor para que mi camino llegase a España”.  

En especial se acordó del P. Julio Manzaneres, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, que le impartió clase en la Pontificia Universidad Gregoriana, y del cardenal Juan Navarrete, SI, quien fuera rector de la Gregoriana. 

Además, tuvo un recuerdo especial hacia el cardenal Luigi Dadaglio, Nuncio en España durante un periodo especialmente relevante de la historia del país, entre 1967 y 1980, quien habría sido su mentor para ingresar en el servicio diplomático vaticano.  

 Nicolás de Cárdenas

Nacido en 1980, soy un esposo y padre de familia español y periodista con más de 20 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en información sociopolítica y religiosa. He trabajado más de 10 años en defensa de los derechos humanos y tengo acreditaciones en Periodismo y Comunicación Integral. Desde julio de 2022, soy corresponsal de ACI Prensa y EWTN Noticias en España, cubriendo eventos internacionales de la Iglesia Católica.

