AUDIENCIA DEL PAPA LEÓN XIV CON LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
""No al uso indebido de información
clasificada..
El
Papa concedió una audiencia con motivo del centenario de la
institución.
Redacción, Gaudium Press).- Por primera
vez, funcionarios de inteligencia italianos fueron recibidos por el Papa León
XIV con motivo del centenario de la institución: en 1925, el Servicio de
Inteligencia Militar inició las actividades de inteligencia italianas. El acto
tuvo lugar esta mañana del viernes (12), en presencia de Alfredo Mantovano, subsecretario de
Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros y delegado para la Seguridad
de la República, y del embajador de Italia ante la Santa Sede, Francesco Di
Nitto.
Una labor de gran
responsabilidad que, a la vez, exige —enfatizó el Papa— el máximo cuidado para
garantizar que la «información confidencial» no sea manipulada por nadie en
detrimento de figuras públicas «para intimidar, manipular, chantajear o
desacreditar».
Un discurso muy
claro dirigido a los líderes y funcionarios de los Servicios, en el que, no
obstante, enfatizó la importancia de dicha labor «para anticipar posibles
escenarios peligrosos para la vida de la sociedad».
Sin embargo,
continuó el Papa, dicha labor nunca puede ignorar dos imperativos
fundamentales: el respeto a la dignidad de la persona humana y la ética de la
comunicación.
Respeto a la
Dignidad Humana.
Es evidente
—enfatizó el Papa— que, por necesidades superiores encaminadas al bien común,
los servicios de seguridad deben recopilar información sobre las personas. Pero
esto, a pesar de la gran dificultad de encontrar un equilibrio —como reconoció
el Pontífice—, nunca se debe ignorar ciertos límites que deben establecerse,
precisamente para salvaguardar la dignidad de la persona, evitando las
tentaciones a las que este conocimiento podría exponer a alguien. Por lo tanto,
es necesario que «las actividades de los servicios estén reguladas por leyes,
debidamente promulgadas y publicadas, que estén sujetas a supervisión y control
judicial, y que los presupuestos estén sujetos a auditorías públicas y
transparentes».
Ética de la
Comunicación.
En una época como
la nuestra, tan informada pero también expuesta a información distorsionada, e
incluso a noticias falsas, debemos ser muy cuidadosos y no utilizar dicha
información contra figuras públicas como herramienta de presión para otros
fines menos transparentes. Esto le ha sucedido a menudo a la propia Iglesia.
«De hecho, en varios países, la Iglesia es víctima de servicios de inteligencia
que actúan con fines perversos, oprimiendo su libertad», añadió el Pontífice.
Víctimas en
Misiones Peligrosas.
El Santo Padre
también recordó con delicadeza a quienes perdieron la vida en situaciones
difíciles, quizás incluso en el anonimato de la información pública, pero que,
con su trabajo, intervinieron para resolver situaciones problemáticas para las
personas y las cosas.
Relaciones con
la Santa Sede.
Finalmente, León
XIV agradeció a los Servicios de Inteligencia que, en colaboración con la
Gendarmería Vaticana, garantizan la seguridad de la Santa Sede, contribuyendo
así a un buen servicio.
A continuación, con una recomendación para actuar teniendo siempre presente el bien común y los principios jurídicos y éticos que salvaguardan la dignidad humana, el Papa los acompañó con su bendición apostólica y les deseó una Santa Navidad.
