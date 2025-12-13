AUDIENCIA DEL PAPA LEÓN XIV CON LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

""No al uso indebido de información clasificada..

El Papa concedió una audiencia con motivo del centenario de la institución.





Redacción, Gaudium Press).- Por primera vez, funcionarios de inteligencia italianos fueron recibidos por el Papa León XIV con motivo del centenario de la institución: en 1925, el Servicio de Inteligencia Militar inició las actividades de inteligencia italianas. El acto tuvo lugar esta mañana del viernes (12), en presencia de Alfredo Mantovano, subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros y delegado para la Seguridad de la República, y del embajador de Italia ante la Santa Sede, Francesco Di Nitto.

Una labor de gran responsabilidad que, a la vez, exige —enfatizó el Papa— el máximo cuidado para garantizar que la «información confidencial» no sea manipulada por nadie en detrimento de figuras públicas «para intimidar, manipular, chantajear o desacreditar».

Un discurso muy claro dirigido a los líderes y funcionarios de los Servicios, en el que, no obstante, enfatizó la importancia de dicha labor «para anticipar posibles escenarios peligrosos para la vida de la sociedad».

Sin embargo, continuó el Papa, dicha labor nunca puede ignorar dos imperativos fundamentales: el respeto a la dignidad de la persona humana y la ética de la comunicación.

Respeto a la Dignidad Humana.

Es evidente —enfatizó el Papa— que, por necesidades superiores encaminadas al bien común, los servicios de seguridad deben recopilar información sobre las personas. Pero esto, a pesar de la gran dificultad de encontrar un equilibrio —como reconoció el Pontífice—, nunca se debe ignorar ciertos límites que deben establecerse, precisamente para salvaguardar la dignidad de la persona, evitando las tentaciones a las que este conocimiento podría exponer a alguien. Por lo tanto, es necesario que «las actividades de los servicios estén reguladas por leyes, debidamente promulgadas y publicadas, que estén sujetas a supervisión y control judicial, y que los presupuestos estén sujetos a auditorías públicas y transparentes».

Ética de la Comunicación.

En una época como la nuestra, tan informada pero también expuesta a información distorsionada, e incluso a noticias falsas, debemos ser muy cuidadosos y no utilizar dicha información contra figuras públicas como herramienta de presión para otros fines menos transparentes. Esto le ha sucedido a menudo a la propia Iglesia. «De hecho, en varios países, la Iglesia es víctima de servicios de inteligencia que actúan con fines perversos, oprimiendo su libertad», añadió el Pontífice.

Víctimas en Misiones Peligrosas.

El Santo Padre también recordó con delicadeza a quienes perdieron la vida en situaciones difíciles, quizás incluso en el anonimato de la información pública, pero que, con su trabajo, intervinieron para resolver situaciones problemáticas para las personas y las cosas.

Relaciones con la Santa Sede.

Finalmente, León XIV agradeció a los Servicios de Inteligencia que, en colaboración con la Gendarmería Vaticana, garantizan la seguridad de la Santa Sede, contribuyendo así a un buen servicio.

A continuación, con una recomendación para actuar teniendo siempre presente el bien común y los principios jurídicos y éticos que salvaguardan la dignidad humana, el Papa los acompañó con su bendición apostólica y les deseó una Santa Navidad.