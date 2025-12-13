AUDIENCIA DEL PAPA LEÓN XIV CON LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA

-

 


""No al uso indebido de información clasificada..

El Papa concedió una audiencia con motivo del centenario de la institución.


Redacción, Gaudium Press).- Por primera vez, funcionarios de inteligencia italianos fueron recibidos por el Papa León XIV con motivo del centenario de la institución: en 1925, el Servicio de Inteligencia Militar inició las actividades de inteligencia italianas. El acto tuvo lugar esta mañana del viernes (12), en presencia de Alfredo Mantovano, subsecretario de Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros y delegado para la Seguridad de la República, y del embajador de Italia ante la Santa Sede, Francesco Di Nitto.

Una labor de gran responsabilidad que, a la vez, exige —enfatizó el Papa— el máximo cuidado para garantizar que la «información confidencial» no sea manipulada por nadie en detrimento de figuras públicas «para intimidar, manipular, chantajear o desacreditar».

Un discurso muy claro dirigido a los líderes y funcionarios de los Servicios, en el que, no obstante, enfatizó la importancia de dicha labor «para anticipar posibles escenarios peligrosos para la vida de la sociedad».

Sin embargo, continuó el Papa, dicha labor nunca puede ignorar dos imperativos fundamentales: el respeto a la dignidad de la persona humana y la ética de la comunicación.

Respeto a la Dignidad Humana.

Es evidente —enfatizó el Papa— que, por necesidades superiores encaminadas al bien común, los servicios de seguridad deben recopilar información sobre las personas. Pero esto, a pesar de la gran dificultad de encontrar un equilibrio —como reconoció el Pontífice—, nunca se debe ignorar ciertos límites que deben establecerse, precisamente para salvaguardar la dignidad de la persona, evitando las tentaciones a las que este conocimiento podría exponer a alguien. Por lo tanto, es necesario que «las actividades de los servicios estén reguladas por leyes, debidamente promulgadas y publicadas, que estén sujetas a supervisión y control judicial, y que los presupuestos estén sujetos a auditorías públicas y transparentes».

Ética de la Comunicación.

En una época como la nuestra, tan informada pero también expuesta a información distorsionada, e incluso a noticias falsas, debemos ser muy cuidadosos y no utilizar dicha información contra figuras públicas como herramienta de presión para otros fines menos transparentes. Esto le ha sucedido a menudo a la propia Iglesia. «De hecho, en varios países, la Iglesia es víctima de servicios de inteligencia que actúan con fines perversos, oprimiendo su libertad», añadió el Pontífice.

Víctimas en Misiones Peligrosas.

El Santo Padre también recordó con delicadeza a quienes perdieron la vida en situaciones difíciles, quizás incluso en el anonimato de la información pública, pero que, con su trabajo, intervinieron para resolver situaciones problemáticas para las personas y las cosas.

Relaciones con la Santa Sede.

Finalmente, León XIV agradeció a los Servicios de Inteligencia que, en colaboración con la Gendarmería Vaticana, garantizan la seguridad de la Santa Sede, contribuyendo así a un buen servicio.

A continuación, con una recomendación para actuar teniendo siempre presente el bien común y los principios jurídicos y éticos que salvaguardan la dignidad humana, el Papa los acompañó con su bendición apostólica y les deseó una Santa Navidad.

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

SABORES BONAERENSES VUELVE A LA CIUDAD DE LAS DIAGONALES CON SU OCTAVA EDICIÓN

-
Imagen
  Este sábado (4) desde el mediodía, Plaza Moreno será sede de la feria de alimentos más grande de la Provincia, con más de 170 productoras y productores, shows de cocina y música en vivo. El próximo sábado 4 de octubre, Sabores Bonaerenses celebrará su octava edición en la ciudad de La Plata. La feria gastronómica más importante de la provincia de Buenos Aires se realizará en Plaza Moreno, de 12 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.   “Sabores Bonaerenses es una propuesta que nació para visibilizar y fortalecer la producción local, acercando alimentos de calidad y a precios accesibles de manera directa entre productores y consumidores. Es también un espacio de encuentro cultural y recreativo que ya se convirtió en una referencia para miles de bonaerenses”, destacó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.     En esta nueva edición, participarán más de 170 productoras y productores de toda la Provincia —30 de ellos platenses— con una amplia variedad de...
Leer más

EL SENADO APROBÓ LA LEY DE FINANCIAMIENTO SOLICITADA POR KICILLOF

-
Imagen
La ley prevé contraer una deuda de hasta 3685 millones de dólares, y garantiza importantes beneficios para los municipios a través de los fondos de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. En sesión extraordinaria, el Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, se convirtió en ley el proyecto de financiamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. El endeudamiento incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% del endeudamiento. El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”. También destacó la creación de una ...
Leer más

PEREGRINACIÓN A LUJÁN: LOS JÓVENES CAMINAN ESTE FIN DE SEMANA A LA CASA DE LA MADRE

-
Imagen
* BUENOS AIRES (AICA).- La 51ª Peregrinación Juvenil se vivirá el 4 y 5 de octubre con la participación de numerosos argentinos en un gesto masivo de fe, unidad y compromiso solidario. La misa central el domingo a las 7. Todo listo para la 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján. Con el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza", miles de peregrinos de todo el país se preparan para participar, este fin de semana, de la 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján, una de las expresiones de fe más multitudinarias de la Argentina. El sábado (4), a las 7, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, iniciará su marcha desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. A las 10 partirá la imagen peregrina de la Virgen de Luján, que acompañará a los caminantes a lo largo de los casi 60 kilómetros de recorrido. La Misa Jubilar, prevista para las 23.30 del sábado en la basílica mariana, estará presidida por monseñor García Cuerva y con...
Leer más