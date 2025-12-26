RACING, EL MEJOR EQUIPO ARGENTINO EN EL RANKING MUNDIAL
¿Cuál fue el club argentino mejor
ubicado en el ranking de la IFFHS?
Racing Club fue el equipo argentino mejor posicionado en la clasificación, al ubicarse en el puesto 36. La Academia capitalizó un año destacado, en el que se consagró campeón de la Recopa Sudamericana, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y fue subcampeón del Torneo Clausura. Ese recorrido internacional y local le permitió liderar la tabla entre los clubes nacionales y quedar como el mejor representante del país en el ranking.
