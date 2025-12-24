 Ir al contenido principal

LAS INTENCIONES DEL PAPA PARA EL 2026

-

 


La Santa Sede anuncia las intenciones de oración del Papa para 2026

Mensualmente, el Pontífice exhorta a los fieles de todo el mundo a orar por una intención específica.

Santa Se divulga as intencoes de oracao do Papa para o ano de 2026

Redacción (23/12/2025 11:21, Gaudium PressLa Red Mundial de Oración del Papa ha publicado la lista de las intenciones de oración del Santo Padre para cada mes de 2026. La guía sirve como un camino de oración y reflexión a lo largo del año.

Mensualmente, León XIV exhorta a los fieles de todo el mundo a orar por una intención específica. La petición del Pontífice suele ir acompañada de un video que explica el motivo de la elección de esa intención.

Para el mes de enero, el Papa nos pide que oremos con la Palabra de Dios, «para que la oración con la Palabra de Dios sea alimento para nuestras vidas y fuente de esperanza en nuestras comunidades, ayudándonos a construir una Iglesia más fraterna y misionera».

Durante el mes de febrero, el Pontífice invita a los católicos a rezar para que los niños que padecen enfermedades incurables y sus familias reciban la atención médica y el apoyo necesarios, sin perder nunca la fuerza ni la esperanza.

En marzo, se debe orar por el desarme y la paz, para que las naciones avancen hacia un desarme efectivo, en particular el desarme nuclear, y para que los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y la diplomacia en lugar de la violencia.

La intención de oración del Papa para el mes de abril es por los sacerdotes que atraviesan momentos de crisis en su vocación, para que encuentren el apoyo que necesitan y para que las comunidades los apoyen con comprensión y oración.

En mayo, León XIV invita a los fieles a rezar para que todos, desde los grandes productores hasta los pequeños consumidores, se comprometan a evitar el desperdicio de alimentos y a garantizar que todos tengan acceso a alimentos de calidad.

El mes de junio estará dedicado a orar por los valores del deporte: “para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones, y que promueva valores como el respeto, la solidaridad y el crecimiento personal”.

Para el mes de julio, el Papa insta a los católicos a orar “por el respeto y la protección de la vida humana en todas sus etapas, reconociéndola como un don de Dios”.

Santa Se divulga as intencoes de oracao do Papa para o ano de 2026 2

En agosto, el Santo Padre invita a los fieles a orar “por la evangelización en la ciudad, para que, en las grandes urbes, a menudo marcadas por el anonimato y la soledad, encontremos nuevas maneras de anunciar el Evangelio, descubriendo caminos creativos para construir comunidad”.

Para el mes de septiembre, el Pontífice invita a los cristianos a orar por el cuidado del agua: “por una gestión justa y sostenible del agua, un recurso vital, para que todos tengan acceso a ella en igualdad de condiciones”.

En octubre, León XIV invita a los católicos a orar para que el ministerio de la salud mental se establezca en toda la Iglesia, ayudando a superar el estigma y la discriminación contra las personas con enfermedades mentales.

Noviembre será el mes dedicado a orar por el correcto uso de la riqueza, para que, sin caer en la tentación del egoísmo, se utilice siempre. «Poniéndola al servicio del bien común y la solidaridad con los que menos tienen».

Finalmente, en diciembre, el Papa León XIV pide oraciones por las familias que experimentan la ausencia de una madre o un padre, para que encuentren apoyo y acompañamiento en la Iglesia, y ayuda y fortaleza en la fe en momentos difíciles. (EPC)

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

EL SENADO APROBÓ LA LEY DE FINANCIAMIENTO SOLICITADA POR KICILLOF

-
Imagen
La ley prevé contraer una deuda de hasta 3685 millones de dólares, y garantiza importantes beneficios para los municipios a través de los fondos de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. En sesión extraordinaria, el Cuerpo que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, se convirtió en ley el proyecto de financiamiento solicitado por el Poder Ejecutivo, que fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados. El endeudamiento incluye la creación de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, conformado por el 8% del endeudamiento. El mismo comprende una suma fija de 350 mil millones de pesos, que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El senador y presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, detalló que “para poder brindar mayor certidumbre y ante el reclamo legítimo de los intendentes, se van a garantizar 250 mil millones de pesos en 5 pagos fijos”. También destacó la creación de una ...
Leer más

ADVIENTO: PARA PENSAR EN EL AÑO QUE TERMINA Y PREPARARSE PARA LA VIDA DIVINA QUE LLEGA

-
Imagen
El domingo siguiente a la Solemnidad de Cristo Rey , la Santa Iglesia inicia un nuevo tiempo litúrgico: el Adviento .    Redacción (01/12/2025, Gaudium Press).-  La palabra Adviento es de origen latino, formada por el verbo “venir” (venir) y la preposición “Ad” (hacia). En otras palabras, adviento significa literalmente “venir hacia nosotros”, “venir a nosotros”. Este tiempo litúrgico fue establecido para que los cristianos se sumerjan en la preparación a la celebración de la Navidad , con el fin de celebrar con mayor dedicación el Nacimiento del Niño Jesús. Por eso, a diferencia del alegre blanco de la Navidad, en Adviento el color utilizado es el violeta, y esto se refleja en las vestiduras del sacerdote y en los utensilios del altar. El color violeta aporta una cierta seriedad que exige de los fieles menos alegría y más interiorización. Porque para la Santa Iglesia un tiempo de preparación significa purificación, penitencia. Cuando comienza el ...
Leer más

CAMBIOS EN EL GOBIERNO: SERGIO NEIFFERT DEJA LA SIDE Y LO REEMPLAZA CRISTIAN AUGUADRA

-
Imagen
Neiffert y Auguadra A última hora del martes, el gobierno anunció modificaciones en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): Sergio Neiffert será remplazado por Cristian Auguadra. "Tras la aprobación del informe de gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación, ha concluido la primera etapa del proceso de reestructuración del sistema de inteligencia nacional", indicaron en un comunicado compartido por la vocería presidencial. En el mismo, afirmaron que durante "esta fase inicial, encabezada por Neiffert, se permitió ordenar los procesos internos; auditar y transparentar la estructura organizacional; optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional". En tal sentido, aseguraron que la "con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segund...
Leer más