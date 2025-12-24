LAS INTENCIONES DEL PAPA PARA EL 2026

Mensualmente, el Pontífice exhorta a los fieles de todo el mundo a orar por una intención específica.

Redacción (23/12/2025 11:21, Gaudium Press ) La Red Mundial de Oración del Papa ha publicado la lista de las intenciones de oración del Santo Padre para cada mes de 2026. La guía sirve como un camino de oración y reflexión a lo largo del año.

Mensualmente, León XIV exhorta a los fieles de todo el mundo a orar por una intención específica. La petición del Pontífice suele ir acompañada de un video que explica el motivo de la elección de esa intención.

Para el mes de enero, el Papa nos pide que oremos con la Palabra de Dios, «para que la oración con la Palabra de Dios sea alimento para nuestras vidas y fuente de esperanza en nuestras comunidades, ayudándonos a construir una Iglesia más fraterna y misionera».

Durante el mes de febrero, el Pontífice invita a los católicos a rezar para que los niños que padecen enfermedades incurables y sus familias reciban la atención médica y el apoyo necesarios, sin perder nunca la fuerza ni la esperanza.

En marzo, se debe orar por el desarme y la paz, para que las naciones avancen hacia un desarme efectivo, en particular el desarme nuclear, y para que los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y la diplomacia en lugar de la violencia.

La intención de oración del Papa para el mes de abril es por los sacerdotes que atraviesan momentos de crisis en su vocación, para que encuentren el apoyo que necesitan y para que las comunidades los apoyen con comprensión y oración.

En mayo, León XIV invita a los fieles a rezar para que todos, desde los grandes productores hasta los pequeños consumidores, se comprometan a evitar el desperdicio de alimentos y a garantizar que todos tengan acceso a alimentos de calidad.

El mes de junio estará dedicado a orar por los valores del deporte: “para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones, y que promueva valores como el respeto, la solidaridad y el crecimiento personal”.

Para el mes de julio, el Papa insta a los católicos a orar “por el respeto y la protección de la vida humana en todas sus etapas, reconociéndola como un don de Dios”.

En agosto, el Santo Padre invita a los fieles a orar “por la evangelización en la ciudad, para que, en las grandes urbes, a menudo marcadas por el anonimato y la soledad, encontremos nuevas maneras de anunciar el Evangelio, descubriendo caminos creativos para construir comunidad”.

Para el mes de septiembre, el Pontífice invita a los cristianos a orar por el cuidado del agua: “por una gestión justa y sostenible del agua, un recurso vital, para que todos tengan acceso a ella en igualdad de condiciones”.

En octubre, León XIV invita a los católicos a orar para que el ministerio de la salud mental se establezca en toda la Iglesia, ayudando a superar el estigma y la discriminación contra las personas con enfermedades mentales.

Noviembre será el mes dedicado a orar por el correcto uso de la riqueza, para que, sin caer en la tentación del egoísmo, se utilice siempre. «Poniéndola al servicio del bien común y la solidaridad con los que menos tienen».

Finalmente, en diciembre, el Papa León XIV pide oraciones por las familias que experimentan la ausencia de una madre o un padre, para que encuentren apoyo y acompañamiento en la Iglesia, y ayuda y fortaleza en la fe en momentos difíciles. (EPC)