HIPOCRESÍA TOTAL: DEL PRESIDENTE Y DE LOS OBISPOS

· 23 de diciembre, 2025

· Buenos Aires (AICA)

En sendas cartas, Javier Milei y los obispos destacaron la necesidad de la paz social, el diálogo institucional y el compromiso compartido con el bien común y los sectores más vulnerables.

Navidad: intercambio de saludos entre el Presidente y el Episcopado argentino

Con motivo de la próxima celebración de la Navidad, el presidente de la Nación, Javier Milei, y las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) intercambiaron saludos y mensajes en los que expresaron deseos de paz, diálogo y trabajo conjunto en favor del bienestar del pueblo argentino.

En una carta fechada el 23 de diciembre de 2025, el Presidente agradeció el saludo recibido por parte del Episcopado y valoró especialmente "el llamado a la reflexión, a la paz social y al compromiso con el bien común".

En su mensaje, señaló que el Gobierno continúa trabajando para generar condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse "con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso", con especial atención a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, el Presidente expresó su reconocimiento a la disposición de la Iglesia a contribuir al bienestar integral del país y reafirmó su compromiso de sostener un diálogo "respetuoso y fecundo con todas las instituciones, en el marco del Estado de Derecho". El saludo concluyó con sus deseos de una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina.

Mensaje de los obispos a Javier Milei

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de la CEA dirigió una carta al Presidente y a su equipo de gobierno en la que expresó un "cordial y fraterno saludo" con motivo de la Navidad. En el mensaje, los obispos invitaron a contemplar el acontecimiento de Belén como un signo sencillo y transformador, que ilumina los caminos de la comunidad y anima a construir una verdadera cultura del encuentro.







El Episcopado renovó su anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona, y puso el acento en la atención a quienes atraviesan mayores fragilidades, como los pobres, los trabajadores y los adultos mayores. También manifestó su disponibilidad para colaborar, desde la misión que la Iglesia desarrolla en todo el país, en iniciativas que favorezcan el bienestar integral del pueblo argentino.

Finalmente, los obispos encomendaron la tarea del Presidente a la sabiduría de Dios y a la protección de la Virgen de Luján, expresando su deseo de que la Argentina avance por caminos de esperanza, justicia y fraternidad.

La carta lleva la firma de monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA; el cardenal Ángel Rossi SJ, vicepresidente primero; monseñor Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y monseñor Raúl Pizarro, secretario general.

