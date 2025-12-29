ANGELA LERENA, PERIODISTA: “LO QUE ESTÁN HACIENDO CON ARGENTINA ES UNA TRAGEDIA”

-

Tras la aprobación del presupuesto 2026, la periodista Ángela Lerena fue categórica y describió el rumbo del gobierno como una “destrucción total” del país. No se trata de un ajuste más: es un plan deliberado de demolición nacional.

“Son anti Patria. No van a dejar nada”, advirtió Lerena. Y el saldo es claro: jubilados condenados al hambre; educación pública vaciada; salud desmantelada; y un Estado reducido a cenizas. Todo bajo la falacia del déficit fiscal, usada como excusa para justificar la crueldad y la entrega.

En este modelo, el ser humano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser mercancía. El jubilado es un número descartable; el estudiante un gasto inútil; el trabajador “un esclavo enlatado” al servicio del mercado y la timba financiera. No hay proyecto de Nación, sólo saqueo, endeudamiento y sumisión.

