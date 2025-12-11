LA NOCHE DE LA CULTURA POPULAR 2025 – 7MA EDICIÓN

-

Este sábado (13 de diciembre), de 19 a 01.00 (del día 14), se celebrará la Séptima Edición de La Noche de la Cultura Popular bajo la consigna “Cristina Libre”.

Será un evento que reunirá a más de 60 espacios culturales autogestivos y más de 1000 artistas en escena. 

Con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo en instituciones barriales y plazas de los municipios de Avellaneda, A. Brown, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Ensenada, Florencio Varela, Berazategui, San Vicente, Presidente Perón, Ezeiza y Sur de CABA.

La propuesta es sencilla: designar una noche del año donde todas las instituciones no formales vinculadas al arte y la cultura de las ciudades, colectivos culturales, artistas y trabajadores de la cultura se organizan para presentar de manera coordinada propuestas artísticas de todo tipo y para todas las edades.

Este año, La Noche de la Cultura Popular se llevará a cabo en más de 60 espacios y plazas de forma simultánea.

La iniciativa busca promover la participación de los vecinos de cada ciudad; la articulación entre las instituciones, el arte, la cultura y los barrios, poniendo en valor las producciones culturales; las identidades locales y el patrimonio cultural material e inmaterial.

A su vez, se pretende poner en valor y visibilizar el trabajo de las instituciones culturales no formales de la región; nutrir los lazos entre militantes y trabajadores de la cultura; afianzar las construcciones locales; y construir organización y redes que permitan la articulación de todo el sector.  

A su vez, un objetivo que atraviesa todo lo anterior es propiciar de cara a la sociedad la discusión del país en el que deseamos vivir, desde una mirada política integral, donde la disputa por el sentido común y la batalla cultural se da en cada ámbito de participación, donde el pueblo se organiza en función de representar a nuestro pueblo.

Nuestras instituciones desempeñan un rol significativo en la discusión del país que soñamos. Por eso, cada noche está atravesada por una consigna que se constituye como mensaje y acción política.  Este año, ese eje que atravesará la noche será “CRISTINA LIBRE”.

La propuesta general parte del Colectivo “Somos Cultura Popular” y se organiza y articula con diversos colectivos e instituciones culturales.  Toda la información vinculada a La Noche de la Cultura Popular se puede encontrar en la página oficial https://linktr.ee/somosculturapopular, donde podrán acceder a un mapeo de espacios georreferenciado; la grilla de espacios participantes; y las propuestas artísticas en cada uno de los lugares donde se celebrará el evento. En redes sociales, se puede seguir el desarrollo de La Noche a través del Instagram @lanochedelacultura.

