El informe trimestral “Brechas laborales y de ingresos", elaborado por la Unidad de Género y Economía (UGE) del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, señala que los principales indicadores del mercado de trabajo del segundo trimestre de 2025 profundizan la tendencia negativa iniciada con el gobierno de La Libertad Avanza. En este periodo se registró una caída interanual en la tasa de actividad (-1,3 pp.) y una reducción del empleo (-1,5 pp.) que lo llevó a su nivel más bajo desde 2022. La desocupación, por su parte, alcanzó el 9,4%, el valor más alto para un segundo trimestre desde ese año.



Al respecto, la directora de la UGE, Laura Lombardía, aseguró que: “La relevancia productiva de la provincia, sumada al tamaño de su mercado interno, la convierte en una de las jurisdicciones más expuestas a los vaivenes de la economía nacional. Desde 2024 las políticas contractivas profundizaron la destrucción de puestos de trabajo, principalmente en el empleo registrado, situación que afecta particularmente a la provincia de Buenos Aires por su matriz productiva. En diversos estudios venimos viendo que los contextos recesivos y las políticas públicas implementadas afectan de manera desigual a mujeres y varones: los varones suelen registrar una mayor pérdida de empleo en sectores altamente sensibles a la coyuntura —como la construcción o la industria manufacturera, caracterizados por una fuerte concentración masculina— y lo recuperan más rápidamente. Mientras que las crisis generan distintos efectos en las trayectorias laborales de las mujeres. En las adultas se observa un incremento en su inserción en el mercado laboral -especialmente en sectores informales- como estrategia compensatoria frente a la disminución de ingresos en el hogar, y en las jóvenes pérdida de empleo y aumento de la desocupación”.



En el segundo trimestre de 2025, tanto varones como mujeres se vieron afectados por el incremento sostenido de la tasa de desocupación y la caída de la tasa de empleo, sin embargo, el deterioro más profundo se observó entre la juventud. En el caso de los varones jóvenes, se registraron las mayores caídas en la actividad y el empleo (-2,1 pp.) y un aumento de la desocupación. Entre las mujeres jóvenes las caídas en la actividad y el empleo fueron más leves pero significativas (-0,9 pp. y -0,3 pp.) y en un contexto de caída de la desocupación (-1,0 pp.) y aumento en la tasa de subocupación (+3,0 pp.), dando cuenta de una incipiente retirada de las jóvenes del mercado de trabajo y un aumento de la insuficiencia horaria entre las ocupadas.



La precarización también se expresa en la estructura del empleo. En el segundo trimestre de 2025, el 44,5% de las y los trabajadores bonaerenses se desempeñaron en condiciones informales. Aunque el aumento interanual de este indicador (+0,7 pp.) fue impulsado principalmente por los varones, los niveles estructuralmente más altos entre las mujeres evidencian su inserción más precaria en el mercado laboral. Entre asalariadas y asalariados, la informalidad alcanzó al 38,9% de las mujeres frente al 37% de los varones.



La investigación muestra que las mujeres tienen un menor acceso a empleos de calidad, de jornada laboral completa y a puestos de jerarquía, lo que genera desigualdades en los ingresos. Esto se debe, en parte, a que la mayor carga de cuidados sigue recayendo en las mujeres, lo que limita tanto el tiempo como las condiciones en las que pueden participar en el mercado laboral. Estas desigualdades provocan la brecha de género en los ingresos: durante el segundo trimestre de 2025, las mujeres percibieron un 29,5% menos por su ocupación principal. Según el informe, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en los quintiles de ingresos más bajos: entre el 20% de personas de menores ingresos, casi 7 de cada 10 son mujeres.



Este informe tiene por objetivo visibilizar las diferencias en el acceso y la calidad del empleo entre varones y mujeres en la PBA. En esta oportunidad, el texto destaca cómo las políticas de ajuste del gobierno nacional tuvieron un impacto más profundo especialmente en las personas jóvenes.



El informe “Brechas de género laborales y de ingresos para el segundo trimestre de 2025” analiza las brechas de desigualdad en el mercado laboral de la provincia de Buenos Aires al segundo trimestre de 2025 en base a los datos publicados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC para los 6 aglomerados urbanos de la Provincia, y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 del INDEC para el Gran Buenos Aires.



INFORME COMPLETO: https://www.ec.gba.gov.ar/areas/genero/Informe%20brechas%20IIT%202025%20-%20UGE.pdf

