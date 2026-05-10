OTRO TRIUNFO DE OLIMPO EN EL FEDERAL A





En la octava fecha del Torneo Federal A, en el estadio Roberto Carminatti, Olimpo se alzó con una nueva victoria, en la tarde de este domingo (10).

Le ganó a un complicado Germinal de Rawson, por 1 a 0, tanto que convirtió el pampeano Joaquín Susvielles, a los 36 minutos de la etapa complementaria.

En la misma jornada, Villa Mitre cayó frente a Brown, en Puerto Madryn, por la mínima diferencia (1 a 0), gol de Ignacio Vallejos, quien marcó a los 2 minutos para el local.