OTRO TRIUNFO DE OLIMPO EN EL FEDERAL A
En la octava
fecha del Torneo Federal A, en el estadio Roberto Carminatti, Olimpo se alzó
con una nueva victoria, en la tarde de este domingo (10).
Le ganó a un
complicado Germinal de Rawson, por 1 a 0, tanto que convirtió el pampeano
Joaquín Susvielles, a los 36 minutos de la etapa complementaria.
En la misma
jornada, Villa Mitre cayó frente a Brown, en Puerto Madryn, por la mínima
diferencia (1 a 0), gol de Ignacio Vallejos, quien marcó a los 2 minutos para
el local.
El aurinegro sigue como único líder de su grupo, con 6 victorias y una igualdad (la del pasado domingo), ante el tricolor, en El Fortín.
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