LA UNIVERSIDAD DEL COMAHUE ELIGIÓ NUEVAS AUTORIDADES

Hola Luis María,





¡Buen jueves! Se espera para hoy una máxima de 16º y mínima de -1º para la próxima madrugada.





La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) eligió a Christian Lopes como el nuevo rector que conducirá esa casa de altos estudios hasta el 2030. La lista que encabezó, junto a su compañera de fórmula Lorena Higuera, logró imponerse sobre Impulsar la Unco.





Pasadas las 23.30 de este miércoles, los datos reflejados en el sitio oficial de la UNCo para el escrutinio, indicaba que la Lista 1 "Futuro Unco", sumaba poco más del 53% de los votos, con el 87,5% de las mesas escrutadas. En toda la universidad hay 37 mil empadronados que corresponden a los cuatro claustros: docentes, no docentes, graduados y estudiantes, que estaban en condiciones de votar este el 26 y 27 de mayo.





En otro orden de cosas, el video de la pelea entre una clienta y una cajera de un comercio de Neuquén sigue generando fuertes repercusiones. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales y fueron replicadas por medios de todo el país, muestran una discusión que escala rápidamente hasta terminar a golpes dentro de un negocio del barrio Islas Malvinas.





Después de que el caso se transformara en uno de los temas más comentados de los últimos días, LM Neuquén habló con los padres de la joven clienta que protagonizó la pelea y también con los propietarios del local.





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¡Qué tengas un buen día!