MONSEÑOR CARRARA PRESENTA CARTA PASTORAL POR LOS 70 AÑOS DE CÁRITAS

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El documento propone siete ejes de acción para el trienio, fruto de una consulta federal, y reafirma el compromiso de la Iglesia con los sectores más vulnerables.
Cáritas Argentina: Mons. Carrara presenta carta pastoral por los 70 años El presidente de Cáritas Argentina presenta carta pastoral por sus 70 años
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En el marco del 70° aniversario de Cáritas Argentina y en coincidencia con el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, el presidente de la institución, monseñor Gustavo Carrara, presentó la carta pastoral titulada "Felices ustedes si sabiendo estas cosas las practican".

El texto reafirma la misión de Cáritas como expresión concreta de la Iglesia que sirve a los más vulnerables, proponiendo una acción pastoral basada en la "organización de la esperanza".

En su introducción, el documento destaca el camino recorrido durante siete décadas con el lema "alentando la esperanza", y subraya que Cáritas no es sólo una entidad de ayuda, sino una comunidad que vive la fe a través del amor activo, al reconocer a los más necesitados como hermanos.

El primer capítulo toma la escena evangélica del lavatorio de los pies como modelo de misión, al plantear una "lógica del descenso", en la que el servicio se convierte en eje central. En este sentido, se propone pasar de un esquema social piramidal a uno de cuerpo, donde cada miembro es valioso y los más frágiles reciben especial cuidado.

El segundo capítulo recoge el resultado de una consulta a 1.320 comunidades del país, en un proceso denominado "caminata institucional", que permitió definir las prioridades pastorales para el próximo trienio.

Los siete ejes fundamentales
Estas se organizan en siete ejes fundamentales:

  1. Espacios comunitarios: promovidos como ámbitos de encuentro que fortalecen vínculos y combaten el aislamiento social.
  2. Trabajo: orientado a la formación y al desarrollo de la economía solidaria como camino hacia la dignidad.
  3. Adicciones y salud mental: con un enfoque integral que incluye la prevención a través de las "tres C" (Capilla, Colegio y Club) frente a las situaciones de exclusión.
  4. Conversión ecológica y emergencias climáticas: inspirado en el cuidado de la casa común y en la promoción de una cultura de fraternidad.
  5. Formación y cuidado interno: destinado a fortalecer la identidad institucional y el compromiso evangélico.
  6. Vínculos: centrado en el trabajo articulado con diversos sectores y en la promoción del bien común.
  7. Comunidad eclesial: que impulsa una mayor integración y sentido de pertenencia dentro de la vida pastoral.

Hacia el final, la carta presenta las líneas de acción aprobadas en la Asamblea Federal 2025, con el objetivo de orientar el trabajo en diócesis y parroquias.

El documento concluye con una oración conmemorativa, en la que se invita a renovar el compromiso con una fe que se traduce en gestos concretos de servicio.

Monseñor Carrara invita a leer el texto completo de la carta en www.caritas.org.ar y redes sociales.+ 

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