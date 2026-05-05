RECIBIERON SUS DIPLOMAS EGRESADAS DE LA UPSO

27.04.2026

En la Delegación de Saldungaray se llevó a cabo el Acto de Colación.

Presidieron el evento la Secretaria General Académica de la UPSO, Lic. María Claudia Dietz; la Decana de la Facultad de Desarrollo Local y Regional, Mg. Andrea Baier, y en representación del Municipio, Silvia Rossi (Cultura y Educación).

Recibieron sus diplomas egresadas de: Guía Universitario de Turismo, y Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Turísticos.

La UPSO felicita a las flamantes graduadas.