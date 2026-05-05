PUNTA ALTA: ACTO DE COLACIÓN

En el Teatro Colón de la ciudad de Punta Alta, se llevó a cabo el Acto de Colación.

Presidieron el Acto, el Intendente Municipal, Rodrigo Aristimuño y la Rectora, Dra. Andrea Savoretti.

Además estuvieron presentes la Vicerrectora de la UPSO, Lic. Natalia Castillo; la Secretaria General Académica, Lic. María Claudia Dietz; el Secretario General de Relaciones Institucionales y Comunicación, Abogado Fabricio de Arriba Arévalo; el Secretario General Administrativo, Lic. Carlos Moreno Compagnucci; la Decana de la Facultad de Desarrollo Local y Regional, Mg Andrea Baier; y la Decana de la Facultad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Lic. Alexia Postemsky.

Recibieron sus diplomas egresados/as de:

Diplomatura Universitaria en Operaciones Logísticas

Formación Profesional: Programación de Videojuegos

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Web – SEDE PIGÜÉ

Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos del Diseño

Tecnicatura Universitaria en Marketing Digital y Comercio Electrónico – SEDE MONTE HERMOSO

Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial

Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de Programación

Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Calzado

Licenciatura en Diseño Industrial

Licenciatura en Logística – UPE

La UPSO felicita a los flamantes graduados y graduadas.

