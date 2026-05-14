MONSEÑOR MICHAEL WALLACE BANACH ES NUEVO NUNCIO APOSTÓLICO EN ARGENTINA

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Monseñor Michael Wallace Banach 

| Crédito: Arquidiócesis de Hajdúdorog

Por Julieta Villar

14 de mayo de 2026.

El Papa León XIV nombró Nuncio Apostólico en Argentina a Monseñor Michael Wallace Banach, quien hasta el momento se desempeñaba como Nuncio Apostólico en Hungría.  

El prelado estadounidense, de 63 años, cubrirá la sede que estaba vacante desde el 14 de enero de 2026, cuando el anterior Nuncio Apostólico en Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk, fue enviado a Albania.  

Al conocerse el nombramiento, la Conferencia Episcopal Argentina envió su agradecimiento al Santo Padre, haciendo llegar al mismo tiempo un “fraternal saludo” a monseñor Banach en el inicio de su misión pastoral y diplomática en el país, “con la esperanza de que la misma continúe fortaleciendo los vínculos de comunión entre la Sede Apostólica y la Iglesia que peregrina en estas tierras”.  

“Mientras esperamos con un corazón disponible a quien llega para representar al Santo Padre en nuestra Patria, queremos animar a la comunidad católica a fin de que se una en oración para que el Señor acompañe la misión de monseñor Banach, encomendando su ministerio a la protección de la Virgen María”, exhortaron los obispos.  

¿Quién es Mons. Michael Wallace Banach?.  

Monseñor Michael Wallace Banach nació en Worcester (Estados Unidos), el 19 de noviembre de 1962, y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988. Es doctor en Derecho Canónico.   

Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en el año 1994 y prestó sus servicios en las nunciaturas apostólicas en Bolivia y Nigeria, y en la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado.   

El 22 de enero de 2007 fue nombrado representante permanente de la Santa Sede ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y ante la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE/CTBTO), así como observador permanente de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y ante la Oficina de las Naciones Unidas en Viena.  

Fue nombrado arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico el 22 de febrero de 2013. Prestó servicio como nuncio apostólico en los siguientes países: Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón desde el 2013 hasta el 2016; Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau y Mauritania, desde el 2016 hasta el 2022 (en el mismo período, delegado pontificio en Mauritania); y Hungría desde el 2022 hasta la fecha. Habla francés, italiano, polaco y español. 



JULIETA VILLAR

Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.

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