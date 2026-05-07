NO HABRÁ JUSTICIA REPARADORA

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No habrá Justicia reparadora.

Por Luciano García Tauro.

¡Hola Luis María!.

¡Buen jueves!. Si te dormiste o te desconectaste temprano, permíteme decirte que te perdiste una noche de novela en este país. Ya te cuento. Antes que nada te adelanto que la máxima rondará los 15º; las mínimas ya están por debajo del cero. Además la inestabilidad sigue presente como en una letra de Chano.

Después de una larga y angustiante espera para sus familiares y seres queridos, los asesinos del periodista Juan Caliani, Mateo Guillermo Herrera y Cristian Joel Miño, empezaron a cumplir su pena de prisión efectiva. A dos años y un mes de declarar su culpabilidad. En este tiempo se mantuvieron con un programa de “libertad asistida” con el que fueron un tormento para los vecinos y desaprovecharon un sinfín de oportunidades sociales y económicas.  

Por si fuera poco, la Defensa no quiso dejar pasar esta última audiencia sin una nueva falta de respeto para la familia de Juan. Pidieron que no los envíen a la cárcel ni a la comisaría con el argumento de que no están dadas las garantías para que compartan con otros convictos, en un contexto -además- de crisis carcelaria. La jueza Raquel Gass rechazó este pedido, pero dio lugar a otro. Del computo total de la condena se les descontarán los 30 días que estuvieron con prisión domiciliaria, algo que la querella consideró justo.

Herrera y Miño quedaron detenidos y fueron trasladados a una comisaría hasta tantos se les asigne una unidad de detención para el cumplimiento de la prisión efectiva. Le corresponden 8 años y 6 meses al primero; 5 años y 8 meses al segundo.

En palabras de la mamá de Juan: “Ya no habrá Justicia reparadora”.

En el plano nacional, como les anticipaba, fue una noche muy vertiginosa. Patricia Bullrich salió a marcar la cancha y pidió que Manuel Adorni presente cuanto antes su declaración jurada de bienes. “Para que vas a esperar, es bastante fácil”, dijo. Olió sangre.

Milei no quiso confrontar con la buena de Pato, pero se mantuvo en la primera línea hoplítica de la defensa de Adorni. “Estoy tranquilo de que es una persona honesta y gente de bien”, dijo. Habló con dos de los periodistas a los que habitualmente les da entrevistas, Luis Majul y Esteban Trebucq, y se lo notó completamente desencajado, principalmente contra la prensa e incluso con ellos dos que son amigos de la casa.

Respecto del contratista que complicó a Adorni con su declaración, el presidente aseguró que se trata de un “militante kirchnerista”. En este link les dejo unos posteos que muestran que, si era “K”, se mantenía bastante crítico.

(IMÁGENES SENSIBLES) Mientras tanto, la subtrama de Lilia Lemoine. Diputada nacional, che. Por mucho menos echaron a uno.

Mucho por hoy. Te dejo con las principales notas del día y te espero a las 11 en el streaming de LM Neuquén.

¡Un abrazo!

Hay más noticias en la edición de hoy, con actualización constante en lmneuquen.com.

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