ACTUALIDAD DESDE NEUQUÉN

Hola Luis María,





Buen lunes, después una noche bajo cero, la máxima prevista para hoy por el pronóstico de la AIC es de 16º.









En la nota principal de hoy, Adriano Calalesina te cuenta cómo es el armado de Gaido y Figueroa para renovar los intendentes de Neuquén en 2027. El espacio Primero Neuquén tiene posibles candidatos consensuados en aproximadamente 35 de las 58 localidades con municipios de primera y segunda categoría, además de comisiones de fomento, que conforman el paño político provincial, de acuerdo a lo confirmado por LM Neuquén.













Además, en la madrugada de este domingo, tres delincuentes ingresaron al obrador de la empresa contratista Sitec, ubicado en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental, en Vaca Muerta, y robaron un camión cargado con cables. Olga Cabeza te cuenta los detalles del caso en su nota.





Hay más noticias en la edición de hoy, con actualización constante en lmneuquen.com.





¡Qué tengas un buen día!