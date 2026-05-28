CHRISTIAN LOPES ES NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL COMAHUE

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Christian Lopes es el nuevo rector de la Universidad Nacional del Comahue

La lista 1 se impuso sobre la 2, encabezada por Espinosa. La vicerectora elegida resultó Lorena Higuera.

Nuevas autoridades del a UNCo que asumirán el 12 de junio. 

Nuevas autoridades del a UNCo que asumirán el 12 de junio. 

 Gentileza UNCo
Christian Lopes será el nuevo rector de la UNCo por los próximos cuatro años.

Christian Lopes será el nuevo rector de la UNCo por los próximos cuatro años.

 Sebastián Fariña Petersen

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) eligió a Christian Lopes como el nuevo rector que conducirá esa casa de altos estudios hasta el 2030. La lista que encabezó, junto a su compañera de fórmula Lorena Higuera, logró imponerse sobre Impulsar la Unco.

Pasadas las 23.30 de este miércoles, los datos reflejados en el sitio oficial de la UNCo para el escrutinio, indicaba que la Lista 1 "Futuro Unco", sumaba poco más del 53% de los votos, con el 87,5% de las mesas escrutadas. En toda la universidad hay 37 mil empadronados que corresponden a los cuatro claustros: docentes, no docentes, graduados y estudiantes, que estaban en condiciones de votar este el 26 y 27 de mayo.

"Estamos orgullosos de poder seguir defendiendo la universidad pública”, dijo Cristian Lopes, flamante rector de la UNCo ante los micrófonos de Radio Calf Universidad.

De esta manera, la la fórmula Christian Lopes y Lorena Higuera (Futuro UNCo) resultó vencedora sobre la lista N° 2, que llevaba a Carlos Espinosa y Ana Basset (Impulsar la UNCo).

“Ya ganamos, la alegría es enorme”, sostuvo en declaraciones a radio Calf Universidad la nueva vicerrectora, Lorena Higuera quien adelantó que “el primer desafío que tenemos es poder generar canales de diálogo con todos los claustros, con todas las unidades académicas, con el sector estudiantil para generar una gobernabilidad que nos permita proyectarnos los próximos cuatro años”,

De acuerdo a la información de los propios vencedores de las elecciones universitarias, el acto de asunción de todas las autoridades está previsto para el 12 de junio.

La mayoría presentó lista única

En la mayoría de las unidades académicas se presentó una sola lista para los decanatos. Ese escenario se repite en Humanidades, Informática, Ciencias Agrarias, Economía y Administración, Ingeniería, Ciencias de la Educación y Psicología, Ciencias Médicas, Ciencias Marinas, el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes, el Centro Regional Universitario Bariloche y el Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur.

No obstante, comitieron entre dos listas en las facultades de Lenguas, Derecho y Ciencias Sociales, Turismo, Ciencias y Tecnología de los Alimentos y el Centro Regional Universitario Zapala. La Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud es la que presenta el escenario más amplio, con tres propuestas electorales.

En la unidad académica de General Roca, donde funcionan dos facultades, fueron unas de las primeras en definir su nueva conducción. En la Facultad de Lenguas, María Mare fue elegida como la nueva decana, mientras que en Derecho y Ciencias Sociales, el ganador fue Julio Monasterio.

En tanto que, Juan Manuel Andrés, de la lista 5, se constituyó en el nuevo decano de la Facultad de Turismo, en la sede central de la universidad.

Qué definieron los comicios en la UNCo

Los comicios definieron no solo quién reemplazará a Beatriz Gentile al frente del rectorado. También determinarán las renovaciones de las autoridades de las 17 unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue, además de los consejos directivos de cada facultad y los representantes ante el Consejo Superior.

En cada unidad académica se elegió decanas y decanos, junto a sus respectivos vices. A su vez, se votó para la integración de los consejos directivos, que están compuestos por 16 miembros, y se renovarán 40 lugares del Consejo Superior en representación de los distintos claustros.

La elección se realizó bajo la modalidad de Boleta Única de Papel, que concentra en una sola boleta las opciones disponibles para cada categoría. Según el cronograma electoral, las unidades académicas con sistema semipresencial ya votaron el 23 de mayo, entre las 10 y las 17, mientras que el resto lo hizo entre este martes y miércoles.

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