EL SENADO BONAERENSE APROBÓ EL PRESUPUESTO 2026



La ley de leyes proyecta una inversión de más de 43 billones de pesos, y contempla fuertes inversiones en infraestructura, salud, asistencia social y educación, mientras que la Ley Impositiva consolida una estructura tributaria más progresiva y justa.

El Senado de la provincia de Buenos Aires, que conduce Verónica Magario, convirtió en ley los proyectos de presupuesto 2026 y la ley fiscal impositiva, tras su aprobación en la Cámara de Diputados.

Los lineamientos de la ley de leyes son garantizar la sostenibilidad fiscal de la provincia; proteger a los sectores más vulnerables; continuar con la inversión, principalmente en infraestructura; y acompañar a los sectores productivos.

En ese sentido, el proyecto de presupuesto contempla una inversión de capital de $3,2 billones; y continúa en el objetivo de priorizar la asignación de recursos a funciones esenciales como promoción y asistencia social, con una inversión de $1,7 billones; Salud, 1,7 billones de dólares; Educación, 1,300 millones de dólares; y Seguridad y Servicio Penitenciario, $ 1,4 billones.

A su vez, se plantea una inversión en políticas productivas de $60 mil millones.

El ejecutivo bonaerense prevé continuar con el programa escuelas a la obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de Vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planos hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras obras.

Además, la ley de presupuesto crea un fondo de recupero de deudas del Estado Nacional que contempla los recursos reclamados al gobierno nacional.

En su intervención, el presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Feliú, explicó que aprobar la ley de financiamiento garantiza “la viabilidad de la ejecución del plan de gobierno”.

“Esto también tiene vinculación directa con la inversión de capital en obra pública, que incluye fondos necesarios para los 135 municipios de nuestra provincia”, agregó.

Ley Fiscal Impositiva.

Este proyecto profundiza la búsqueda de progresividad en la recaudación de los impuestos patrimoniales e imprime una visión pro producción y pro empleo a la recaudación.

Al respecto, el senador Feliú señaló que el punto saliente de la Ley Fiscal Impositiva “es que no hay un incremento de la presión tributaria; se reducen las distorsiones y se fortalece la equidad tributaria”.

En ese sentido, detalló que no hay cambios de alícuotas en materia de Ingresos Brutos; se mantiene la misma carga fiscal en materia inmobiliaria eliminando distorsiones y actualizando nominalmente impuestos inmobiliarios, con reducción de impuestos a pagar en términos reales, y para el cien por ciento de los propietarios se eliminan cuotas adicionales.