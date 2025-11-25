EL CARDENAL BOKALIC LLAMÓ A SER 'CONSOLADOS PARA CONSOLAR'



* SUMAMPA (SANTIAGO DEL ESTERO) (AICA).- La fiesta de la Virgen de la Consolación de Sumampa reunió a fieles y autoridades en una celebración presidida por el cardenal Vicente Bokalic (foto), marcada por un mensaje de esperanza y servicio cristiano.

La tradicional fiesta de la Virgen de la Consolación de Sumampa se celebró este domingo (24) en coincidencia con la solemnidad de Cristo Rey, lo que dio un marco especial a la jornada en el santuario mariano de Santiago del Estero.

La ceremonia litúrgica fue presidida por el cardenal Vicente Bokalic CM, acompañado por el rector del santuario, presbítero Cayo Palacios, y numerosos sacerdotes.

En representación del gobierno provincial participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur; el intendente de Sumampa, Fernando Bernasconi; y el comisionado interventor de Ramírez de Velazco, Marcelo Bernasconi.

En su homilía, el purpurado destacó que Jesús "reina desde la Cruz", ejerciendo su realeza "no desde el poder, sino desde el amor llevado hasta el extremo".

El arzobispo santiagueño recordó que la entrega de Cristo encuentra un eco particular en la presencia de la Virgen, a quien definió como "Madre y Consoladora" dada al discípulo y a toda la Iglesia.

El cardenal Bokalic subrayó también la figura de María como "reina del servicio y de la cercanía", resaltando su presencia junto al pueblo y su identificación con los pequeños y los que sufren.

La imagen histórica de la Virgen de la Consolación, afirmó, expresa una maternidad "cercana y sanadora", profundamente arraigada en la devoción santiagueña.

El lema del año, "Peregrinos de la esperanza", fue otro eje de la reflexión. El cardenal invitó a los fieles a vivir la confianza cristiana como certeza nacida de la presencia de Jesús resucitado, acompañado por María y por la comunidad.

Asimismo, llamó a ser "consolados para consolar", recordando que el santuario es lugar donde muchos buscan alivio en el dolor, y que ese consuelo debe convertirse en gestos concretos hacia quienes atraviesan enfermedades, soledad, pobreza o situaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, el cardenal animó a renovar la pertenencia al Reino de Jesús, "un reino que transforma la historia desde el amor, la verdad y la misericordia", e invitó a que la Virgen de Sumampa siga guiando al pueblo santiagueño en su camino de fe y servicio.+