VERGÜENZA DEBERÍA DARLE AL "PRESIDENTE"

A las 15, el presidente partirá a su viaje número 14 a Estados Unidos: desembarcará en Miami para hablar en el American Business Forum y más tarde, participará en la gala de la organización conservadora CPAC.

El gobierno no prevé un encuentro con Donald Trump, pero sí Milei se reunirá con empresarios.

El America Business Forum se realizará hasta mañana en el centro Kaseya de los Miami Heats y contará también con la presencia de Lionel Messi, Rafael Nadal y María Corina Machado, además de líderes empresarios de todo el mundo.

Antes de partir, al mediodía, Milei le tomará juramento como jefe de Gabinete a Manuel Adorni.