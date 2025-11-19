LAS RELIQUIAS DE MAMA ANTULA, HOY EN SALDUNGARAY

* BUENOS AIRES (AICA).- La 51ª Peregrinación Juvenil se vivirá el 4 y 5 de octubre con la participación de numerosos argentinos en un gesto masivo de fe, unidad y compromiso solidario. La misa central el domingo a las 7. Todo listo para la 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján. Con el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza", miles de peregrinos de todo el país se preparan para participar, este fin de semana, de la 51ª Peregrinación Juvenil a pie a Luján, una de las expresiones de fe más multitudinarias de la Argentina. El sábado (4), a las 7, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, iniciará su marcha desde el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers. A las 10 partirá la imagen peregrina de la Virgen de Luján, que acompañará a los caminantes a lo largo de los casi 60 kilómetros de recorrido. La Misa Jubilar, prevista para las 23.30 del sábado en la basílica mariana, estará presidida por monseñor García Cuerva y con...