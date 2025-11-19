LA UNIÓN INDUSTRIAL DE BAHÍA BLANCA Y EL PROYECTADO INCREMENTO EXTRAORDINARIO DE TASAS

Bahía Blanca, 19 noviembre de 2025.

La Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) expresa su profunda preocupación ante el proyecto de incremento extraordinario de tasas incluido en la ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal al Honorable Concejo Deliberante.

El proyecto contempla aumentos significativos en la tasa de inspección, seguridad e higiene, que en algunos casos superarían el 140% para determinadas actividades industriales. Estos incrementos podrían afectar la competitividad y el normal desarrollo de sectores productivos representados por esta institución.

Como actores comprometidos con Bahía Blanca, reconocemos la necesidad y urgencia de ejecutar obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los vecinos y reduzcan el impacto de futuros eventos climáticos. También comprendemos la complejidad del contexto financiero y los desafíos que enfrenta la obra pública.

Tras los eventos climáticos de diciembre 2023 y marzo 2025, las empresas del sector industrial al igual que esta institución profundizaron sus programas sociales y acompañaron a la comunidad con aportes extraordinarios destinados a la reconstrucción de escuelas, jardines, hospitales, clubes, espacios públicos e instituciones locales y a la recuperación de numerosos comercios y empresas Pyme afectadas.

La UIBB reafirma su convicción respecto del rol estratégico de Bahía Blanca en el desarrollo regional y nacional. Nuestro compromiso es trabajar junto al municipio y al Concejo Deliberante para encontrar soluciones equilibradas, que atiendan las necesidades de financiamiento de obras cruciales para los vecinos y, al mismo tiempo, aseguren la sostenibilidad de la actividad industrial.

A través del diálogo con los distintos actores involucrados, buscaremos construir alternativas que integren las distintas miradas y favorezcan el bienestar de toda la comunidad bahiense.