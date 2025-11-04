ALEJANDRA LORDÉN, LA DIPUTADA QUE PREESENTÓ LA MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS DE LEY
A propósito, la
vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, reflexionó que “es un
momento donde la sociedad discute a la política sobre su utilidad. Uno como
legislador no tiene más que ponerse en su lugar y ver qué esperan de uno. En mi
caso, siempre pongo por delante la laboriosidad y transmito eso a mi equipo de
trabajo”.
No obstante,
Lordén explicó que “esto es un trabajo conjunto. Muchos proyectos salen de la
escucha atenta; de atacar un problema acuciante; o mismo de la vida en
comunidad, que estando cerca de la gente te das cuenta su necesidad”.
La saladillense
también reveló la importancia de su rol y ejercicio de médica. “Yo no soy
médica solamente, yo nunca dejé de trabajar ni de hablar con mis pacientes.
Entonces eso me hace estar muy cerca del día a día de muchísima gente. Recorro,
voy de un lado a otro, y el trabajo posterior junto al equipo se traduce en lo
que El Parlamentario reconoce, que me enorgullece y quiero extender mis
saludos”, cerró Lordén.
