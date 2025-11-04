ALEJANDRA LORDÉN, LA DIPUTADA QUE PREESENTÓ LA MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS DE LEY

En la última entrega del medio El Parlamentario, la legisladora saladillense Alejandra Lordén (foto) fue distinguida nuevamente como la diputada que mayor número de proyectos de ley lleva presentados en el año.

A propósito, la vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, reflexionó que “es un momento donde la sociedad discute a la política sobre su utilidad. Uno como legislador no tiene más que ponerse en su lugar y ver qué esperan de uno. En mi caso, siempre pongo por delante la laboriosidad y transmito eso a mi equipo de trabajo”.

No obstante, Lordén explicó que “esto es un trabajo conjunto. Muchos proyectos salen de la escucha atenta; de atacar un problema acuciante; o mismo de la vida en comunidad, que estando cerca de la gente te das cuenta su necesidad”.

La saladillense también reveló la importancia de su rol y ejercicio de médica. “Yo no soy médica solamente, yo nunca dejé de trabajar ni de hablar con mis pacientes. Entonces eso me hace estar muy cerca del día a día de muchísima gente. Recorro, voy de un lado a otro, y el trabajo posterior junto al equipo se traduce en lo que El Parlamentario reconoce, que me enorgullece y quiero extender mis saludos”, cerró Lordén.