LA IGLESIA CONVOCA A VIVIR LA VISITA DE LEÓN XIV CON ESPÍRITU DE PEREGRINOS

5 de noviembre, 2026, Buenos Aires (AICA)

Monseñor Colombo y Monseñor Pizarro destacaron el sentido pastoral del viaje y la importancia de los encuentros con personas privadas de libertad y con quienes viven en el Cottolengo Don Orione.

La Iglesia pide vivir la visita de León XIV con espíritu de peregrinos

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) invitó este 5 de noviembre a vivir la visita del papa León XIV como un acontecimiento de fe, esperanza y encuentro, con una mirada que abarque las distintas realidades del país, especialmente las de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Así lo expresaron el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro, durante una conferencia de prensa en la que presentaron el significado pastoral de la llegada del pontífice.

"La Iglesia pide vivir la visita de León XIV con espíritu de peregrinos", resumió monseñor Pizarro, quien convocó a recibir al Santo Padre como una oportunidad de encuentro, "con fe, alegría, entusiasmo y comunidad".

Los obispos señalaron que la presencia del Papa responde también a un anhelo suyo y representa una ocasión para alentar la comunión entre los argentinos, fortalecer el diálogo y confirmarlos en la esperanza y la fe.

Monseñor Colombo sostuvo que la intención es ofrecer "una mirada pastoral e integral de este acontecimiento histórico", sin dejar de lado su encarnación en la realidad actual. En ese sentido, explicó que la Iglesia busca hacerse presente allí donde Cristo sufre, en los distintos espacios de dolor, fragilidad y vulnerabilidad de la vida social.

"La Iglesia es servidora de la humanidad", afirmó, al recordar que esa cercanía forma parte de una tradición pastoral que atraviesa los pontificados recientes.

Encuentros con los presos y las personas con discapacidad

Entre los gestos más significativos de la agenda papal, monseñor Colombo destacó las visitas a la cárcel de Devoto y al Cottolengo Don Orione, en Claypole. Sobre el encuentro con las personas privadas de libertad, explicó que no implica intervenir en causas judiciales ni penales, sino acercarse a quienes están detenidos para ofrecerles un mensaje de esperanza. "Es un gesto del mandato de Jesús de visitar a los presos", señaló, en referencia al Evangelio de Mateo 25.



El arzobispo subrayó que "quienes están privados de libertad siguen siendo personas, muchas veces golpeadas y heridas, que necesitan recuperar el sentido de su vida y encontrar caminos para volver a integrarse en la sociedad". Monseñor Pizarro agregó que el Papa también escuchará testimonios y que sentirse mirados y valorados puede ayudar a recuperar la dignidad. Asimismo, convocó a la sociedad a aprender a recibir a quienes buscan una nueva oportunidad.

Respecto del Cottolengo Don Orione, monseñor Colombo destacó el valor de las obras que acompañan a las personas con discapacidad y a quienes viven situaciones de mayor fragilidad. Consideró que estos espacios son una llamada de atención sobre la responsabilidad de toda la sociedad de cuidar la vida y respetar la dignidad humana. En ese sentido, señaló que la visita del Papa será un gesto de cercanía con quienes necesitan acompañamiento y reconocimiento.

Una oportunidad para fortalecer los vínculos

Los obispos también situaron la visita en el camino de presencia de la Iglesia argentina en la sociedad, desde el retorno de la democracia y las experiencias de Mesa del Diálogo Social hasta el ministerio del papa Francisco. Monseñor Colombo consideró que León XIV, con sus propios acentos, profundiza cuestiones que la Iglesia viene planteando desde el Concilio Vaticano II, y sostuvo que el encuentro permitirá seguir aprendiendo cómo anunciar a Cristo en el tiempo presente.

Por último, los obispos destacaron la dimensión de encuentro que tendrá la visita, tanto dentro de la Iglesia como en su relación con otros sectores sociales, comunidades cristianas y religiones.

Para monseñor Colombo, las actividades previstas pueden convertirse en un signo de crecimiento de los vínculos entre instituciones y sectores. La invitación, coincidieron, es a recibir al Papa con una disposición abierta, hacer de la visita una experiencia comunitaria y renovar el compromiso con una Argentina más fraterna.+