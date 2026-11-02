ARRANCÓ NOVIEMBRE...!!!. LA APUESTA DE MILEI. Y LA SUSPENSIÓN DE LAS PASO

El duelo más esperado del fútbol argentino puede definir el futuro del campeonato: Boca llega en racha y River busca arruinarle la fiesta en un duelo cargado de historia y figuras de selección. El partido es clave en la pelea por la Tabla Anual y la clasificación a las copas. El Superclásico se disputa este domingo en La Bombonera , desde las 15, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

se disputa este domingo en , desde las 15, con arbitraje de y transmisión de ESPN Premium y TNT Sports. Boca llega en plena pelea por cuatro títulos : es finalista de la Copa Sudamericana, semifinalista de la Copa Argentina, ya está en los playoffs del Clausura y lucha por el primer puesto de la Tabla Anual.

: es finalista de la Copa Sudamericana, semifinalista de la Copa Argentina, ya está en los playoffs del Clausura y lucha por el primer puesto de la Tabla Anual. River atraviesa una temporada difícil, sin títulos y con eliminaciones tempranas, pero busca salvar el año con un triunfo ante su eterno rival. Además, necesita los puntos para afianzarse en la zona de clasificación a la Sudamericana y avanzar con la ilusión de llegar a la Copa Libertadores.

atraviesa una temporada difícil, sin títulos y con eliminaciones tempranas, pero busca salvar el año con un triunfo ante su eterno rival. Además, necesita los puntos para afianzarse en la zona de clasificación a la Sudamericana y avanzar con la ilusión de llegar a la Copa Libertadores. La Tabla Anual está al rojo vivo : Rosario Central es líder con 59 puntos y un partido más. Boca y Argentinos Juniors se ubican segundos con 57 puntos.

: Rosario Central es líder con 59 puntos y un partido más. Boca y Argentinos Juniors se ubican segundos con 57 puntos. El partido podría reunir a seis campeones del mundo de Qatar 2022 : Paredes en Boca; Montiel, Otamendi, Acuña, Almada y Correa en River. El antecedente histórico más cercano con tantos campeones del mundo en cancha fue en 1981, cuando River reunió a cinco integrantes del plantel de Argentina 1978.

: Paredes en Boca; Montiel, Otamendi, Acuña, Almada y Correa en River. El antecedente histórico más cercano con tantos campeones del mundo en cancha fue en 1981, cuando River reunió a cinco integrantes del plantel de Argentina 1978. La previa estuvo marcada por la polémica: River no asistió a la conferencia de prensa conjunta en rechazo al nuevo formato de torneos aprobado por la AFA.