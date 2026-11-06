RENUNCIÓ EL PRESIDENTE DE PARAGUAY. LEÓN XIV ESTÁ EN VIAJE YA. DEFINICIÓN EN LA LIGA PROFESIONAL.

El papa León XIV inicia este viernes en Uruguay, un país orgulloso de su laicismo y considerado el menos religioso de la región, su histórica visita a Sudamérica que incluye su paso por Argentina y Perú.

Después de semanas de incertidumbre por su estado de salud, el avión que traslada a Robert Prevost es esperado hoy a las 16:30 hora local (misma hora en la Argentina) en el aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco.

Serán tres días de una intensa agenda que incluirá misas y distintos encuentros en Montevideo, Paysandú (frente a la ciudad entrerriana de Colón) y Florida.

León XIV será el segundo pontífice en visitar Uruguay, un país laico. Juan Pablo II estuvo en dos ocasiones en el país, en 1987 y 1988.

Su viaje servirá de antesala de su esperada visita a la Argentina que se desarrollará entre el domingo y el miércoles antes de emprender la última etapa de su periplo en Perú, país donde fue obispo de Chiclayo. Prevost tiene doble ciudadanía estadounidense y peruana.

“Es esperado con mucha expectativa, pero su visita no tiene un significado político, como se habla en la Argentina. Cuando el Papa llegue a la Plaza Independencia, en el centro de Montevideo, lo recibirá el presidente Yamandú Orsi junto a todos los exmandatarios vivos, dijo a TN el politólogo y escritor uruguayo Alfonso Lessa.

Allí estarán Julio María Sanguinetti (1985/90 y 1995/2000), Luis Alberto Lacalle Herrera (1990/1995) y Luis Lacalle Pou (2020/2025) junto a representantes de todo el arco político nacional.

Una nota de Marcelo Izquierdo.