MILEI BUSCA "BAJAR LA CONFRONTACIÓN". TARDE SE ACORDÓ...

¡Hola! ¡Que tengas muy buen día!



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos espera una jornada con lluvias ligeras y cielo completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 23 grados.

Hoy te vamos a contar sobre los preparativos para recibir al Papa y la estrategia del presidente Javier Milei por bajar la confrontación y acercar posiciones dentro del Gobierno y con la oposición. Además, Donald Trump se juega el futuro de su segunda presidencia en las elecciones de medio término en Estados Unidos.



En deportes, todo sobre la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura, en la que Boca, Argentinos y Central definirán al campeón de la tabla anual.

Hay más. Acompañanos.