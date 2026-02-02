COMIENZAN LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS EN EL CONGRESO

Con las reformas laboral y penal en el centro del debate.

La convocatoria fue formalizada mediante el decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, y habilita el tratamiento exclusivo de los proyectos incluidos en el anexo de la norma.

De ese modo, el gobierno fijó un marco temporal y temático preciso, que limita el margen de maniobra del Parlamento fuera del período ordinario.

La Casa Rosada busca avanzar con iniciativas centrales de su paquete de reformas antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

La reforma laboral y la ley penal juvenil concentran la mayor parte de los debates políticos, mientras se mantienen abiertas otras discusiones sensibles, como la modificación de la Ley de Glaciares y la posible sanción de una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia.