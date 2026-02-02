AICA SE INTGRA A LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

-


* 2 DE FEBRERO, 2026

* BUENOS AIRES (AICA).- La Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) pasa a formar parte de la CEA, iniciando una nueva etapa institucional al servicio de la comunicación de la Iglesia.

La Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), a partir del 1 de febrero de este año, pasa a formar parte de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el organismo eclesial que la fundó en 1955.

Esta decisión expresa la voluntad de ofrecer a AICA un marco claro de pertenencia institucional y de fortalecer el acompañamiento necesario para sostener y proyectar su tarea informativa, entendida como un servicio eclesial orientado a la comunión, la verdad y la misión.

El proceso que conduce a esta integración es el resultado de un trabajo conjunto y sostenido entre AICA, el Arzobispado de Buenos Aires, la Secretaría General y la Oficina de Comunicación y Prensa de la CEA.

En este camino participaron activamente monseñor Raúl Pizarro, monseñor Pedro Cannavó, los presbíteros Máximo Jurcinovic y Facundo Fernández, junto a quienes integran AICA, además de equipos técnicos y áreas administrativas de las distintas instituciones involucradas.

Las instancias de diálogo y trabajo permitieron valorar en profundidad el servicio que AICA viene prestando a lo largo de los años, así como el esfuerzo sostenido de su personal para garantizar una comunicación seria y confiable al servicio de la vida eclesial.

La integración de AICA abre un camino de crecimiento que estará conducido por la Secretaría General del episcopado y se desarrollará en comunión entre la Agencia y la Oficina de Comunicación y Prensa, fortaleciendo la articulación pastoral y comunicacional y ampliando las posibilidades del servicio informativo de la Iglesia.

En este marco, se destaca especialmente el espíritu y la intuición fundacional de Miguel Woites, cuya visión de una comunicación eclesial comprometida con la verdad y la comunión continúa inspirando esta nueva etapa.

La Agencia Informativa Católica Argentina fue fundada por la Conferencia Episcopal en la asamblea plenaria celebrada en diciembre de 1955 en Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba). El 11 de junio de 1956 apareció el primer número de su boletín semanal, fecha que se considera el inicio formal de AICA y que este año celebrará 70 años de trayectoria ininterrumpida.

Desde entonces se publicaron hasta hoy 3605 ediciones de los boletines impresos semanales, que se suman a los servicios que la agencia brinda actualmente en distintas plataformas digitales.

Con esperanza y responsabilidad, esta integración se asume como una oportunidad para renovar el compromiso con una comunicación al servicio de la misión de la Iglesia.+

