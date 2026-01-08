SE DESARROLLA EL PRIMER CONSISTORIO EN EL PONTIFICADO DE LEÓN XIV

Foto: Vatican News

Los cardenales se centraron en sinodalidad y misión.

Los cardenales votan sinodalidad y misión como temas de reflexión. Se aplica el “método sinodal” con 170 cardenales, León XIV pide a los cardenales trabajar juntos ante las “tempestades terribles” del mundo actual.

Redacción (08/01/2026 09:59, Gaudium Press) El primer Consistorio extraordinario del pontificado de León XIV arrancó ayer con la participación de cerca de 170 cardenales de todo el mundo, quienes por «amplia mayoría» eligieron dos temas centrales para sus reflexiones: «Sínodo y sinodalidad» y «Evangelización y carácter misionero de la Iglesia a la luz de Evangelii gaudium». La liturgia y la constitución apostólica Praedicate Evangelium sobre la Curia romana quedaron fuera de la selección por razones de tiempo.

La metodología sinodal marca los trabajos.

Los trabajos se desarrollaron siguiendo el método sinodal del diálogo y la escucha, con los cardenales divididos en 20 grupos según la lengua y sentados alrededor de mesas circulares. Esta metodología, ya empleada en los dos últimos sínodos sobre la sinodalidad, permitió intervenciones de unos tres minutos por participante.

“La sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”, declaró el Papa a los cardenales.

Desarrollo de la primera jornada.

La sesión inaugural se celebró en el Aula del Sínodo, presidida por el cardenal Ángel Fernández Artime, pro-prefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada.

Tras el canto del Veni Creator y la lectura del capítulo 6 del Evangelio de Marcos, el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, ofreció un breve saludo antes de la meditación del cardenal dominico Timothy Radcliffe.

Los trabajos en grupo se trasladaron posteriormente al Aula Pablo VI, donde los cardenales deliberaron sin la presencia del Pontífice, quien regresó únicamente para escuchar los informes finales.

Por limitaciones de tiempo, sólo los secretarios de los primeros nueve grupos pudieron exponer en tres minutos el trabajo realizado y los motivos de su elección.

La liturgia queda aplazada.

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, explicó en rueda de prensa que “un tema no excluye a otro” y que el Papa “ha recibido la señal de una urgencia o de la necesidad percibida de algunos temas”.

