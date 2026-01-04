¿QUÉ CAMBIARÁ EN EL SAGRADO COLEGIO DE CARDENALES EN EL 2026?



Noticias de Gaudium.

Siete cardenales cumplirán 80 años en 2026, por lo que el número de cardenales electores bajará a 117, tres menos que el máximo establecido por el Papa Pablo VI.

Ciudad del Vaticano (04/01/2026, Gaudium Press).- A lo largo del año 2026, siete cardenales cumplirán ochenta años y dejarán de ser electores, es decir, perderán el derecho a voto en un futuro cónclave. Los nombres de los cardenales se listaron y pueden verse a continuación.

Cardenales que dejarán de ser electores.

El primero de los cardenales en dejar de ser elector fue el cardenal John Njue, quien el 1 de enero alcanzó los 80 años. Nombrado cardenal en 2007 por el Papa Benedicto XVI, el arzobispo emérito de Nairobi, Kenia, no participó en el cónclave que eligió a León XIV alegando problemas de salud.

El cardenal Mario Zenari será el segundo cardenal en cumplir 80 años en 2026. Esto ocurrirá el 5 de enero. Fue creado cardenal por el Papa Francisco el 19 de noviembre de 2016. Ha servido como Nuncio Apostólico en Siria desde 2008, como el segundo en el orden de creación de la orden de Cardenales Diáconos.

El 30 de enero será el turno del cardenal Christophe Pierre Nuncio Apostólico en Estados Unidos , de cumplir 80 años. Creado cardenal por el Papa Francisco el 30 de septiembre de 2023, el cardenal francés también ejerció como Nuncio en Haití, Uganda y México.

El cardenal Fernando Filoni cumplirá 80 años el 15 de abril. Nombrado cardenal por el Papa Benedicto XVI el 18 de febrero de 2012, sirvió como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, suplente para asuntos generales de la Secretaría de Estado y nuncio apostólico en Irak, Jordania y Filipinas.

El Arzobispo Metropolitano de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, perderá el derecho a voto en un futuro cónclave a partir del 21 de abril, cuando cumplirá 80 años. Creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio de 2017, entre los años 2020 y 2024 fue presidente de la Conferencia Episcopal Española.

El 22 de mayo, el cardenal Francesco Montenegro , arzobispo metropolitano emérito de Agrigento, celebrará su 80º cumpleaños. El cardenal fue creado cardenal por el Papa Francisco en el Consistorio de 2015. Fue presidente de Caritas Italia entre los años 2003 y 2008 y entre 2015 y 2018.

Finalmente, el 18 de julio, será el turno del cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, de cumplir 80 años. El jesuita fue creado cardenal por el Papa Francisco en el Consistorio de 2019. Fue proclamado cardenal, aún un sacerdote sencillo, antes de ser elegido arzobispo.