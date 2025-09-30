AXEL KICILLOF Y JAVIER RODRÍGUEZ ENTREGARON EL ÁRBOL NÚMERO UN MILLÓN

-

 En el Plan de Incentivos a la Actividad Forestal.


Rodríguez firma junto al titular del BAPRO

PRESENTARON EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD JUSTICIALISTA

  Los titulares de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, Nicolás Trotta y Rodrigo Rodríguez, expusieron la propuesta. Ante el plenario la propuesta fue entregar una herramienta crítica.   En el marco de la convocatoria realizada en Monte Hermoso por el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, la Escuela Justicialista Néstor Kirchner presentó su proyecto académico durante el encuentro en el que se congregaron más de cincuenta presidentes del PJ de distritos del interior de la provincia, legisladores provinciales, dirigentes sindicales y referentes locales. Anunciaron que se buscará crear la Universidad Justicialista.  "Venimos a aportar y a poner a disposición de todos los compañeros una herramienta que nos parece fundamental para el reordenamiento del peronismo", señaló Rodrigo Rodríguez, uno de los titulares de la EJNK, junto a Nicolás Trotta. El ex ministro de Educación de la Nación subrayó que "es muy importante la parti...
ESCÁNDALO EN ALLEN: DESTITUYEN A LA PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE POR MAL DESEMPEÑO

La libertaria Valeria Bezic dejó de ser presidente del Concejo Deliberante de Allen.  En una resolución de más de 6 páginas, donde se detallan diversos malos manejos e irregularidades graves, se determinó por mayoría que Bezic deje el cargo, aunque seguirá siendo concejal. En un hecho que sacudió a la ciudad de Allen y resuena en toda la provincia, la concejal libertaria Valeria Bezic fue destituida del cargo de presidente del Concejo por mal desempeño de sus funciones.  La resolución, que consta de más de seis páginas, detalla los errores y la mala gestión de Bezic en el manejo de sus responsabilidades y fondos. Los concejales, por mayoría y amparados en la carta orgánica, decidieron apartarla de la presidencia, aunque Bezic seguirá ocupando su banca como concejal, aseguraron a Inforo fuentes oficiales.  Esta destitución, la primera de una presidente libertaria en el país, configura un verdadero escándalo político. Durante la sesión, un concejal del bloque libertar...
DICHIARA LLAMA A LA UNIDAD DEL PJ BAJO EL LIDERZGO DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

En Monte Hermoso, Dichiara pidió respaldo unánime para que CFK asuma la presidencia del PJ Nacional. ¿Será Cristina la clave para la unidad del partido?. Pamela Orellana. Dichiara llama a la unidad del PJ bajo el liderazgo de CFK. En un momento crucial para el peronismo, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara, se pronunció con firmeza a favor de que Cristina Fernández de Kirchner asuma la presidencia del Partido Justicialista (PJ) Nacional. Durante la reunión del PJ bonaerense en Monte Hermoso, Dichiara expresó su deseo de que el encuentro marque un respaldo unánime hacia la figura de la expresidenta como la próxima líder del partido. "Queremos que de esta reunión salga la anuencia para que Cristina Fernández de Kirchner sea la próxima presidenta del PJ Nacional", declaró Dichiara frente a más de 50 presidentes de PJ locales, intendentes y legisladores presentes. Sus palabras resonaron en la audiencia, reflejando ...
