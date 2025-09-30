AXEL KICILLOF Y JAVIER RODRÍGUEZ ENTREGARON EL ÁRBOL NÚMERO UN MILLÓN

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, encabezaron este viernes en Marcos Paz la entrega del árbol número 1 millón correspondiente al Plan de Incentivos a la Actividad Forestal, una política provincial que busca generar, ampliar y mejorar las masas boscosas de la provincia de Buenos Aires.

La actividad se desarrolló en el marco de la inauguración de la Casa de la Provincia de Marcos Paz y contó con la participación de autoridades provinciales y municipales. El establecimiento beneficiario fue la unidad productiva de los hermanos Raúl, Juan Mateo y Santiago Hourquebie, ubicada en General Las Heras. La entrega de árboles tiene como objetivo hacer una cortina de viento con Casuarinas, y otra con los Eucaliptus para agrandar el monte que poseen y de esta forma generar mejores condiciones de abrigo para el rodeo.

“Estamos haciendo la primera gestión en esta Casa de la Provincia. Estamos entregando 1.500 árboles como parte de nuestro Programa de Desarrollo Forestal. Y hay una coincidencia muy importante: uno de estos árboles es el número un millón que entregamos en la provincia dentro de este programa”, destacó Javier Rodríguez.

El ministro subrayó el impacto integral de la forestación: “Así como hoy pasamos de hablar de salud y de la Casa de la Provincia a hablar de forestación, eso muestra la mirada de nuestro gobernador, que es acompañar a la gente en todas las dimensiones de la vida. Y no hay dudas de que los árboles mejoran la calidad de vida. La forestación no solo significa mejorar el ambiente y conformar bosques, sino que también es producción”.