ALEJANDRA LORDÉN: "ESTA MEDIA SANCIÓN ES UN ABRAZO A LOS ACOMPAÑANTES TERAPÉUTICOS"



Este jueves (18) la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto presentado por la diputada saladillense Alejandra Lordén ( foto) que busca saldar una deuda histórica: jerarquizar y reconocer la labor de los acompañantes terapéuticos en la provincia de Buenos Aires.

A propósito de ello, Lordén expresó que “como médica y legisladora sé que la salud no se limita a lo físico y/o biológico. Los acompañantes terapéuticos cumplen un rol esencial en la vida de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, discapacidad o salud mental promoviendo autonomía, inclusión y sobre todo un acompañamiento humano”.

“Hoy se obtuvo un triunfo en el primer partido. Resta el segundo, que es la media sanción restante en Senado y que luego el Poder Ejecutivo provincial promulgue y reglamente la Ley. Con esto se pretende darle el marco normativo, la legitimidad y la protección que merecen. Es un paso clave hacia una salud más humana, integral y justa”, expresó la vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Por último, rescató el trabajo en conjunto de colegas. “Fue importante el trabajo mancomunado, como debe pasar siempre pero no se da todo el tiempo. Agradezco a los diputadas y diputados que colaboraron, a los acompañantes terapéuticos que también aportaron y ahora le pido al Senado que por favor le pueda dar celeridad al proyecto, para abrazar a muchos bonaerenses que necesitan mucho a esta gran cantidad de profesionales”.