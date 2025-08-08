SOMOS BUENOS AIRES PRESENTÓ CANDIDATOS SECCIONALES

Somos Buenos Aires presentó ayer (6 de agosto) la lista seccional de diputados y candidatos a concejales y consejeros escolares en la ciudad de Bahía Blanca.

Con la presencia de varios intendentes, concejales del espacio y con Andrés De Leo cabeza de lista por la sexta sección electoral, la cita fue en el Hotel Austral en Bahía Blanca.

De Leo destacó que esta lista es la única con un "fuerte carácter federal y regional", característica central de Somos Buenos Aires, que busca defender a los vecinos de la región tal como lo viene haciendo.

Con criticas a Milei y al kirchnerismo, De Leo sostuvo que hoy se "está en presencia de una polarización tóxica de la agenda pública", que se basa en agresiones, descalificaciones y consignas, pero no se está escuchando cuáles son los problemas que tiene la sociedad argentina y cuáles las propuestas para solucionarlos.

A su vez aseguró que hay una inmensa mayoría de argentinos que empezaron a cansarse, que no quieren el pasado con el kirchnerismo y que tampoco les gusta el presente, y que no están encontrando una alternativa que represente las aspiraciones silenciosas que tienen y Somos Buenos Aires es la vía que los representará.

De Leo dijo, además, que Somos Buenos Aires es un espacio con legisladores y concejales que acompañarán a los intendentes de la región.

Por último afirmó que, ante esta nueva elección, están tranquilos por "haber actuado siempre con convicción y con coherencia" y que Somos Buenos Aires ha elegido el camino difícil para generar una alternativa concreta. Ejemplificó esto destacando la gestión transparente de los intendentes y destacó que como legisladores avanzaron con proyectos fundamentales para la región.

Dra. Marisa Pignatelli.