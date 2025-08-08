SOMOS BUENOS AIRES PRESENTÓ CANDIDATOS SECCIONALES
Somos Buenos Aires presentó ayer (6 de agosto) la lista seccional de diputados y candidatos a concejales y consejeros escolares en la ciudad de Bahía Blanca.
Con la presencia de varios intendentes, concejales del espacio y con Andrés De Leo cabeza de lista por la sexta sección electoral, la cita fue en el Hotel Austral en Bahía Blanca.
De Leo destacó que esta lista es la única con un "fuerte carácter federal y regional", característica central de Somos Buenos Aires, que busca defender a los vecinos de la región tal como lo viene haciendo.
De Leo dijo, además, que Somos Buenos Aires es un espacio con legisladores y concejales que acompañarán a los intendentes de la región.
Por último afirmó que, ante esta nueva elección, están tranquilos por "haber actuado siempre con convicción y con coherencia" y que Somos Buenos Aires ha elegido el camino difícil para generar una alternativa concreta. Ejemplificó esto destacando la gestión transparente de los intendentes y destacó que como legisladores avanzaron con proyectos fundamentales para la región.
Dra. Marisa Pignatelli.
