NUEVO PARROCO EN SALDUNGARAY

Entradas populares de este blog

SE PRESENTÓ EL ESPACIO FUTURO RADICAL

Buenos Aires, septiembre de 2024.- Con el objetivo de revitalizar y liderar el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, se presentó oficialmente Futuro Radical, un nuevo espacio que busca consolidarse como una alternativa sólida en las elecciones internas del próximo 6 de octubre. Liderado por los diputados provinciales Pablo Domenichini y Nazarena Mesías, quienes se postulan para la presidencia y vicepresidencia del Comité Provincial, respectivamente, contará con una lista destacada que incluye al intendente de Tandil Miguel Lunghi, los diputados nacionales Danya Tavela y Pablo Juliano y al dirigente Federico Storani, entre otros. Esta iniciativa se propone renovar la identidad del partido y proyectarlo con visión hacia el futuro. El anuncio reunió figuras clave del radicalismo bonaerense y nacional. Además de los representantes de la lista se destacó la presencia del dirigente Juan Manuel Casella y el presidente de la Juventud Radical de la provincia de Bs. As., Manuel Cisn...
PRESENTARON EL PROYECTO DE LA UNIVERSIDAD JUSTICIALISTA

  Los titulares de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, Nicolás Trotta y Rodrigo Rodríguez, expusieron la propuesta. Ante el plenario la propuesta fue entregar una herramienta crítica.   En el marco de la convocatoria realizada en Monte Hermoso por el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, la Escuela Justicialista Néstor Kirchner presentó su proyecto académico durante el encuentro en el que se congregaron más de cincuenta presidentes del PJ de distritos del interior de la provincia, legisladores provinciales, dirigentes sindicales y referentes locales. Anunciaron que se buscará crear la Universidad Justicialista.  "Venimos a aportar y a poner a disposición de todos los compañeros una herramienta que nos parece fundamental para el reordenamiento del peronismo", señaló Rodrigo Rodríguez, uno de los titulares de la EJNK, junto a Nicolás Trotta. El ex ministro de Educación de la Nación subrayó que "es muy importante la parti...
ESCÁNDALO EN ALLEN: DESTITUYEN A LA PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE POR MAL DESEMPEÑO

La libertaria Valeria Bezic dejó de ser presidente del Concejo Deliberante de Allen.  En una resolución de más de 6 páginas, donde se detallan diversos malos manejos e irregularidades graves, se determinó por mayoría que Bezic deje el cargo, aunque seguirá siendo concejal. En un hecho que sacudió a la ciudad de Allen y resuena en toda la provincia, la concejal libertaria Valeria Bezic fue destituida del cargo de presidente del Concejo por mal desempeño de sus funciones.  La resolución, que consta de más de seis páginas, detalla los errores y la mala gestión de Bezic en el manejo de sus responsabilidades y fondos. Los concejales, por mayoría y amparados en la carta orgánica, decidieron apartarla de la presidencia, aunque Bezic seguirá ocupando su banca como concejal, aseguraron a Inforo fuentes oficiales.  Esta destitución, la primera de una presidente libertaria en el país, configura un verdadero escándalo político. Durante la sesión, un concejal del bloque libertar...
