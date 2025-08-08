NUEVO PARROCO EN SALDUNGARAY

SE PRESENTÓ EL ESPACIO FUTURO RADICAL
Buenos Aires, septiembre de 2024.- Con el objetivo de revitalizar y liderar el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, se presentó oficialmente Futuro Radical, un nuevo espacio que busca consolidarse como una alternativa sólida en las elecciones internas del próximo 6 de octubre. Liderado por los diputados provinciales Pablo Domenichini y Nazarena Mesías, quienes se postulan para la presidencia y vicepresidencia del Comité Provincial, respectivamente, contará con una lista destacada que incluye al intendente de Tandil Miguel Lunghi, los diputados nacionales Danya Tavela y Pablo Juliano y al dirigente Federico Storani, entre otros. Esta iniciativa se propone renovar la identidad del partido y proyectarlo con visión hacia el futuro. El anuncio reunió figuras clave del radicalismo bonaerense y nacional. Además de los representantes de la lista se destacó la presencia del dirigente Juan Manuel Casella y el presidente de la Juventud Radical de la provincia de Bs. As., Manuel Cisn...
