NUEVO PARROCO EN SALDUNGARAY

La libertaria Valeria Bezic dejó de ser presidente del Concejo Deliberante de Allen. En una resolución de más de 6 páginas, donde se detallan diversos malos manejos e irregularidades graves, se determinó por mayoría que Bezic deje el cargo, aunque seguirá siendo concejal. En un hecho que sacudió a la ciudad de Allen y resuena en toda la provincia, la concejal libertaria Valeria Bezic fue destituida del cargo de presidente del Concejo por mal desempeño de sus funciones. La resolución, que consta de más de seis páginas, detalla los errores y la mala gestión de Bezic en el manejo de sus responsabilidades y fondos. Los concejales, por mayoría y amparados en la carta orgánica, decidieron apartarla de la presidencia, aunque Bezic seguirá ocupando su banca como concejal, aseguraron a Inforo fuentes oficiales. Esta destitución, la primera de una presidente libertaria en el país, configura un verdadero escándalo político. Durante la sesión, un concejal del bloque libertar...